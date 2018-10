Команда дизайна СТБ выиграла семь наград Ukrainian Design

24 октября состоялась церемония награждения победителей ежегодных национальных конкурсов Ukrainian Design: The Very Best Of 2018 и KAKADU Awards 2018. Команда дизайна телеканала СТБ была отмечена сразу семью профессиональными наградами.

Ukrainian Design: The Very Best Of 2018

– Facets of talent. Kiev light festival (арт-проект)

видео: https://youtu.be/TEN598extsE

– Национальный отбор на Евровидение 2018 (сценографика)

видео: https://www.youtube.com/watch?v=hFzuhHRUfAQ

Ukrainian Design: Best Of 2018

– Книги Сергея Крымского (графический дизайн)

– Цієї миті рік потому (концепт заставки телепрограммы)

видео: https://www.youtube.com/watch?v=3B8UL-hOVDw

– Битва екстрасенсов-19 (визуальная айдентика телепрограммы)

видео: https://www.youtube.com/watch?v=uyUaWFtNkqY

– Світами за скарбами (визуальная айдентика телепрограммы).

видео: https://www.youtube.com/watch?v=EoEBovXPuFM

KAKADU Awards 2018:

– Facets of talent. Kiev light festival (арт-проект)

видео: https://youtu.be/TEN598extsE

– Признание международного жюри это всегда огромная мотивация для команды. То, что из 700 поданных работ проекты СТБ вышли в Best Of и The Very Best Of, в очередной раз подтверждает нашу уверенность, что мы движемся в правильном направлении. Я горжусь успехом нашей команды и хочу поблагодарить каждого из моих коллег, кто проделал огромную работу, вложил свои знания, силы и нервы в проекты-победители, чтобы они выглядели именно такими, какими их увидело жюри конкурса. Лично я особенно горд за результат двух проектов: Kiev light festival и Национальный отбор на Евровидение. Сценографика для номера участника Национального отбора придумывалась за 1 час, отведенный всем службам на обсуждение. Не успеешь – дополнительной возможности может не быть из-за слишком плотного графика исполнителей. Поэтому за час мы успевали еще раз отслушать песню, придумать постановку, предложить пару визуальных образов и, что самое главное, согласовать их с артистом. В случае с Kiev light festival мы сами выступили инициаторами участия и самостоятельно создали конкурсную работу без помощи художников-постановщиков и дополнительных служб, – отметил руководитель отдела дизайна телеканала СТБ Дмитрий Литвиненко.

Над созданием проектов-победителей работали:

Kiev light festival и Национальный отбор на Евровидение: Роман Верещагин (арт-директор), Ирина Ткаченко, Александр Горюк, Иван Ярун, Сергей Жиленко, Анна Бевза, Дмитрий Витман, Александр Старов, Слава Зыков, Наташа Постна, Влада Бортновская, Таня Гостева-Говорова.

Книги Сергея Крымского: Владимир Бочко (арт-директор), Наташа Постна.

Цієї миті рік потому: Андрей Горлов (арт-директор), Евгений Калашников.

Битва экстрасенсов: Андрей Горлов (арт-директор), Артем Лебедев.

Світами за скарбами: Андрей Горлов (арт-директор), Ксения Боровенко, Влада Бортновская, Юля Коцюба (иллюстрации, которые анимировались).