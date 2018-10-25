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Телеканал СТБ / Команда дизайну СТБ виграла сім нагород Ukrainian Design

Команда дизайну СТБ виграла сім нагород Ukrainian Design

Телеканал СТБ

24 жовтня відбулася церемонія нагородження переможців щорічних національних конкурсів Ukrainian Design: The Very Best Of 2018 та KAKADU Awards 2018. Команда дизайну телеканалу СТБ була відзначена одразу сімома професійними нагородами.

Ukrainian Design: The Very Best Of 2018

– Facets of talent. Kiev light festival (арт-проект)

відео: https://youtu.be/TEN598extsE

– Національний відбір на Євробачення 2018 (сценографіка)

відео: https://www.youtube.com/watch?v=hFzuhHRUfAQ

Ukrainian Design: Best Of 2018

– Книги Сергія Кримського (графічний дизайн)

– Цієї миті рік потому (концепт заставки телепрограми)

відео: https://www.youtube.com/watch?v=3B8UL-hOVDw

– Битва екстрасенсів-19 (візуальна айдентика телепрограми)

відео: https://www.youtube.com/watch?v=uyUaWFtNkqY

– Світами за скарбами (візуальна айдентика телепрограми).

відео: https://www.youtube.com/watch?v=EoEBovXPuFM

KAKADU Awards 2018:

– Facets of talent. Kiev light festival (арт-проект)

відео: https://youtu.be/TEN598extsE

– Визнання міжнародного журі це завжди величезна мотивація для команди. Те, що з 700 поданих робіт проекти СТБ вийшли у Best Of і The Very Best Of, в черговий раз підтверджує нашу впевненість, що ми рухаємося в правильному напрямку. Я пишаюся успіхом нашої команди і хочу подякувати кожному з моїх колег, хто виконав величезну роботу, доклав свої знання, сили і нерви в проекти-переможці, аби вони виглядали саме такими, якими їх побачило журі конкурсу. Особисто я дуже гордий за результат двох проектів: Kiev light festival і Національний відбір на Євробачення. Сценографіка для номеру участника Національного відбору створювалася за 1 годину, відведену всім службам на обговорення. Не встигнеш – додаткової можливості може не бути через занадто щільний графік виконавців. Тому за годину ми встигали прослухати пісню, придумати постановку, запропонувати кілька візуальних образів і, що найголовніше, погодити їх з артистом. У випадку з Kiev light festival ми самі виступили ініціаторами участі і самостійно створили конкурсну роботу без допомоги художників-постановників і додаткових служб, – зазначив керівник відділу дизайну телеканалу СТБ Дмитро Литвиненко.

Над створенням проектів-переможців працювали:

Kiev light festival і Національний відбір на Євробачення: Роман Верещагін (арт-директор), Ірина Ткаченко, Олександр Горюк, Іван Ярун, Сергій Жиленко, Анна Бевза, Дмитро Вітман, Олександр Старов, Слава Зиков, Наталя Постна, Влада Бортновська, Таня Гостева- Говорова.

Книги Сергія Кримського: Володимир Бочко (арт-директор), Наталя Постна.

Цієї миті рік потому: Андрій Горлов (арт-директор), Євген Калашников.

Битва екстрасенсів: Андрій Горлов (арт-директор), Артем Лебедєв.

Світамі за скарбами: Андрій Горлов (арт-директор), Ксенія Боровенко, Влада Бортновська, Юля Коцюба (анімовані ілюстрації).

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