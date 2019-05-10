Промо масштабной костюмированной драмы «Крепостная» совместного производства StarLight Films и FILM.UA вышло в финал самого престижного мирового конкурса Promax Global Excellence Awards 2019 в номинации Dramatic Program Campaign. Подробнее читайте в материале.

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«Крепостная» будет соревноваться за золото с такими известными сериалами, как «Рассказ служанки» (Globoplay, телеканал HULU), «Гений» (National Geographic), «Золотая жизнь» (HBO Europe) и другими. Результаты конкурса станут известны 6 июня.

На Promax от СТБ были поданы три проморолика «Крепостной»: «Невеста», «Герой войны» и «Лидия Шефер».

«Благодаря успешной промо-кампании, «Крепостная» полностью оправдала звание самого ожидаемого проекта этой весны. Мы горды тем, что наши конкуренты по номинации – без преувеличения лучшие сериалы мира! – комментирует успех маркетинг-директор телеканала СТБ Андрей Орнатский. «В промо мы постепенно открывали зрителям двери в увлекательный мир «Крепостной». Мир, в котором они увидели много драмы и любви; в котором за красивым портретом в золотой раме скрывается большая трагедия. Мы сознательно построили промо-кампанию на неоднозначности происходящего с героями сериала, показав, что скрывается за идеальной картинкой. Ведь такая противоречивость присутствует и в наше время, когда многие вещи на самом деле не такие, какими кажутся на первый взгляд», – рассказывает руководитель эфирного промо СТБ Лидия Панькив.

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Напомним, премьера первого сезона костюмированной драмы «Крепостная» состоялась этой весной в эфире СТБ. «Крепостная» с первых же серий стала лидером телесмотрения. Средняя доля сериала (15,8, 18-54, города 50 тыс +) превысила среднюю долю канала практически в два раза, а третья неделя показа установила рекорд доли слота пн-чт 20:00-22:00 в истории телеканала СТБ – 17,9 (18-54, города 50 тыс +).

Второй сезон костюмированной драмы «Крепостная» украинские телезрители увидят этой осенью в эфире телеканала СТБ.

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