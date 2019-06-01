Промо масштабної костюмованої драми «Кріпосна» спільного виробництва StarLight Films і FILM.UA вийшло у фінал найпрестижнішого світового конкурсу Promax Global Excellence Awards 2019 у номінації Dramatic Program Campaign. Детальніше читайте в матеріалі.

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«Кріпосна» буде змагатися за золото з такими успішними серіалами, як «Розповідь служниці» (Globoplay, телеканал HULU), «Геній» (National Geographic), «Золоте життя» (HBO Europe) та іншими. Результати конкурсу стануть відомі 6 червня.

На Promax від СТБ було подано три проморолика «Кріпосної»: «Наречена», «Герой війни» та «Лідія Шефер».

«Завдяки успішній промо-кампанії, «Кріпосна» повністю виправдала звання самого очікуваного проекту цієї весни. Ми пишаємося тим, що наші конкуренти по номінації – без перебільшення кращі серіали світу, – коментує успіх маркетинг-директор каналу Андрій Орнатський.

«У промо ми поступово відкривали глядачам двері в захоплюючий світ «Кріпосної». Світ, в якому вони побачили багато драми і любові; в якому за гарним портретом в золотій рамі ховається велика трагедія. Ми свідомо побудували промо-кампанію на неоднозначності того, що відбувається з героями серіалу, показавши, що ховається за ідеальною картинкою. Адже така суперечливість має місце і в наш час, коли багато речей насправді не такі, якими здаються на перший погляд», – розповідає керівник ефірного промо СТБ Лідія Паньків.