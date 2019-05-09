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Другий сезон серіалу «Кріпосна»: оголошено дату виходу в ефір

09.05.2019

Другий сезон серіалу «Кріпосна» вийде цього року на телеканалі СТБ. Глядачі знову поринуть  у світ 19 століття та дізнаються продовження неймовірної історії кохання і зради. Новий сезон дійсно обіцяє стати захопливим. У ньому ви дізнаєтеся інтригуючі подробиці життя улюблених героїв костюмованої мелодрами. Чого очікувати від другого сезону «Кріпосної»? Подробиці  в матеріалі!

крепостная второй сезон

StarLight Films і FILM.UA понад рік працювали над створенням багатосерійної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Інтригуючий серіал завоював любов глядачів та другий тиждень поспіль очолює топ програм українського телебачення.

Коли вийде 2 сезон серіалу «Кріпосна»?

Дата виходу другого сезону масштабного серіалу запланована на осінь 2019 року. Щоб дізнатися точні дані та графік виходу нових серій, стежте за матеріалами на сайті STB.UA. У другому сезоні планують показати 24 епізоди.

Нагадаємо, прем’єра першого сезону відбулася 25 лютого. Заключні серії першого сезону масштабної мелодрами глядачі побачать у четвер, 14 березня, о 20:00.

крепостная

За сюжетом серіалу «Кріпосна» Катерину Вербицьку виховали, як благородну панночку. Але насправді вона всього лише власність найбагатшого поміщика Петра Червінського. Бідній дівчині доведеться подолати безліч випробувань на шляху до свободи. З якими перешкодами стикнеться дівчина у майбутньому? Дізнайтеся вже у другому сезоні!

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