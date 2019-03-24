Всемирно известный шеф-повар и ведущий программы «Страва честі» Юрий Ковриженко эксклюзивно для сайта STB.UA рассказал 10 интересных фактов о себе. Читайте подробнее.

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Факт 1: борщ — любимое блюдо

Нет ничего лучше гребли ложкой по тарелке борща (смеется. — Прим. ред.).

Факт 2: заядлый банщик

Многие думают, что баня — просто пиво попить. Но в первую очередь это здоровье и образ жизни. Нет ничего лучше, чем пойти морозным утром в баню, выпить хороший травяной чай, а затем нырнуть в прорубь.

Факт 3: есть 5 татуировок

Все они со смыслом: сакура символизирует скоротечность и изменения в нашей жизни, а круг Энсо — вечное движение. На мой взгляд, татуировки нужно наносить в сознательном возрасте. Ведь это затягивает (смеется. — Прим. ред.).

Факт 4: любит острые ощущения

В прошлом году открыл для себя сноуборд, что закончилось выбитым плечом и ушибами. Но это был драйв, который хочется повторить! В планах — прыжок с парашютом.

Факт 5: хочет отправиться в кругосветное путешествие на яхте

У меня в планах научиться управлять яхтой и отправиться на регату или в кругосветное путешествие.

Факт 6: контрабандист

Иногда работа шеф-повара связана с легким нарушением законодательства и контрабандой продуктов в Евросоюз и Азию. Чтобы открыть для жителей этих стран украинскую кухню — порой надо рисковать. Когда-то на World Gourmet Summit в Сингапуре провезли 9 литров свиной крови в чемоданах контрабандой, чтобы приготовить там кровянку. Ради кулинарии шефы готовы на все!

Факт 7: с украинской кухней познакомился в Грузии

Два года жил и работал в Грузии в официальном ресторане посольства Украины — «Кобзар». Мне пришлось глубоко изучать блюда украинской кухни по еще дореволюционным книгам. Это был интересный опыт, благодаря которому я многому научился.

Факт 8: не умеет пользоваться стиральной машиной

Я умею управляться с ножами, кастрюлями и сложнейшими кулинарными техниками, но совершенно не дружу со стиркой и глажкой.

Факт 9: три любимых приправы

Кориандр, сухой молотый имбирь, индийский карри — три самых любимых приправы, которые использую чаще всего.

Факт 10: посетил 21 страну

Очень много путешествую. В будущем мне хотелось бы побывать в каждой стране мира.

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