«Страва честі»: топ-10 цікавих фактів про ведучого Юрія Ковриженка
Всесвітньовідомий шеф-кухар і ведучий програми «Страва честі» Юрій Ковриженко ексклюзивно для сайту STB.UA розповів 10 цікавих фактів про себе. Читайте докладніше.
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Факт 1: борщ — улюблена страва
Немає нічого кращого за веслування ложкою по тарілці борщу (сміється. — Прим. ред.).
Факт 2: затятий банщик
Багато хто думає, що баня — просто пиво попити. Але передусім це здоров’я і спосіб життя. Немає нічого кращого, ніж піти морозним ранком в баню, випити хороший трав’яний чай, а потім пірнути в ополонку.
Факт 3: є 5 татуювань
Всі вони зі змістом: сакура символізує швидкоплинність і зміни в нашому житті, а коло Енсо — вічний рух. На мій погляд, татуювання потрібно наносити у свідомому віці. Адже це затягує (сміється. — Прим. ред.).
Факт 4: любить гострі відчуття
Минулого року відкрив для себе сноуборд, що закінчилося вибитим плечем і синцями. Але це був драйв, який хочеться повторити! У планах — стрибок з парашутом.
Факт 5: хоче вирушити в навколосвітню подорож на яхті
У мене в планах навчитися керувати яхтою і відправитися на регату або у навколосвітню подорож.
Факт 6: контрабандист
Іноді робота шеф-кухаря пов’язана з легким порушенням законодавства і контрабандою продуктів у Євросоюз і Азію. Щоб відкрити для жителів цих країн українську кухню — часом треба ризикувати. Колись на World Gourmet Summit в Сінгапурі провезли 9 літрів свинячої крові у валізах контрабандою, щоб приготувати там кров’янку. Заради кулінарії шефи готові на все!
Факт 7: з українською кухнею познайомився в Грузії
Два роки жив і працював у Грузії в офіційному ресторані посольства України — «Кобзар». Мені довелося глибоко вивчати страви української кухні за ще дореволюційними книгами. Це був цікавий досвід, завдяки якому я багато чому навчився.
Факт 8: не вміє користуватися пральною машиною
Я вмію справлятися з ножами, каструлями і складними кулінарними техніками, але абсолютно не товаришую з пранням і прасуванням.
Факт 9: три улюблені приправи
Коріандр, сухий мелений імбир, індійський карі — три найулюбленіші приправи, які використовую найчастіше.
Факт 10: відвідав 21 країну
Дуже багато подорожую. У майбутньому мені хотілося б побувати в кожній країні світу.
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