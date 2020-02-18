Уже 6 марта на телеканале СТБ стартует романтическое реалити «Холостяк». Традиционно зритель проведет целых три месяца в атмосфере любви и страсти, наблюдая за отношениями главного героя и девушек. А пока до премьеры остаются считаные недели, редакция STB.UA разузнала, как же сложилась личная жизнь всех экс-Холостяков. Подробнее читайте в материале.

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Главный герой первого сезона проекта «Холостяк» Максим Чмерковский женился на профессиональной латиноамериканской танцовщице Пете Маргатройд, которой в 2015 году сделал предложение. Вместе пара принимала участие в танцевальном шоу, однако дружеские отношения быстро переросли в настоящие чувства. В 2017 году у супругов родился сын Шай. Напомним, что 17 января Максиму исполнилось 40 лет, которые он отметил в Мексике.

Главным героем второго сезона стал Френсис Метью, потомок царской династии Романовых. После участия в проекте мужчина со своей избранницей прожили около года. Однако когда Френсис решил вернуться в Англию, двое разошлись. Мужчина до сих пор холост, а вот есть ли у него девушка — неизвестно. Экс-холостяк предпочитает не афишировать личную жизнь. В социальной сети делится лишь снимками с тренировок и охоты.

Андрей Искорнев — успешный пластический хирург, который в финале 3-го сезона выбрал Анюту, а вскоре решил жить с Ириной Скориковой. Жизненные пути пары разошлись, а мужчина плотно взялся за работу. Андрей до сих пор холост, однако часто делится снимками с симпатичными девушками, тем самым подогревая интерес публики.

Константин Евтушенко женился в 2014 году на олимпийской чемпионке по семиборью Наталье Добрынской. В августе 2019 года пара стала многодетными родителями — у них родился третий ребенок.

Главный герой 5 сезона проекта «Холостяк» Сергей Мельник по-прежнему играет в футбол. Совсем недавно мужчина вышел в свет с Мариной, которую выбрал в финальном выпуске. Несмотря на то, что пара разошлась, двое остались в хороших отношениях. Личную жизнь Сергей не афиширует, однако точно известно, что он не женат. Напомним, что многие приписывали экс-Холостяку роман с Анетти, когда в сети появились их чувственные снимки.

В 6-м сезоне горячий мужчина Иракли Макацария выбрал Алену Лесык. Спустя время пара разошлась, ведь отношения не выдержали расстояния. Иракли Макацария по-прежнему холост. Поэтому все свои усилия вкладывает в работу. Экс-холостяк в 2019 году стал тренером проекта «Зважені та щасливі», а свою команду привел к победе. Также Иракли занялся благотворительностью и запустил свой бренд украшений.

Дмитрий Черкасов счастливый семьянин. В феврале 2019 года мужчина стал отцом. Долгожданного сына ему родила супруга Александра. Двое познакомились благодаря проекту «Холостяк». Девушка была тайной поклонницей и решила написать ему сообщение. Вскоре пара встретилась и поняла, что они половинки одного целого. Уже осенью пара поженилась. Двое настолько сближены, что Дмитрий присутствовал на родах жены.

Певец Рожден Ануси стал главным героем 8 сезона реалити «Холостяк». В финале мужчина выбрал Иванку, отказав Гале. Пара не сложилась. Однако спустя время во время конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная»-2018 Рожден на глазах у всей публики предложил Гале сделать выбор — заполучить корону самой красивой девушки Украины или выйти за него замуж. Девушка выбрала второй вариант, однако бракосочетания так и не состоялось. Рожден аргументировал это тем, что это конкурсный вопрос, а не предложение руки и сердца. На данный момент певец холост. Все свое время посвящает творчеству и музыке.

«Вчера у меня спросили, готов ли я к воспитанию ребёнка. Я ответил, что в первую очередь важна женщина, с которой этого бы захотелось…» — признался артист во время фотосессии в роли отца.

Самый красивый финал и продолжение истории увидели зрители 9-го сезона проекта «Холостяк». Главный герой Никита Добрынин в финальном выпуске выбрал Дашу. После участия в реалити пара начала жить вместе. Спустя год счастливых отношений Никита сделал своей возлюбленной предложение. Во время длительного отпуска на острове Бали экс-Холостяк нашел подходящий момент для сюрприза, о чем рассказал в эксклюзивном интервью для редакции STB.UA. Пара прошла долгий путь от первой вечеринки и до помолвки.

А вот как сложится личная жизнь главного героя 10-го сезона проекта «Холостяк» Макса Михайлюка? Не пропустите главную романтическую премьеру весны 6 марта!

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