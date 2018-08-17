Рожден Ануси сделал Гале предложение! В своем Instagram участница «Холостяк»-8 опубликовала видео с конкурса «Мисс Украина-Вселенная»-2018, где Рожден на глазах у всей публики предлагает ей сделать выбор — заполучить корону самой красивой девушки Украины или выйти за него замуж. Что ответила Галя — узнайте прямо сейчас!

Холостяк-2018 Рожден Ануси предложил Гале выйти за него замуж! Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Мы уже писали о том, что Галя и Рожден встретятся на финале «Мисс Украина-Вселенная»-2018. Холостяк-2018 был одним из членов жюри конкурса красоты.

Каждой участнице предстояло ответить на интеллектуальный вопрос от одного из судей. Предсказуемо, что Галя выбрала вопрос от Рождена. Однако слова артиста удивили не только конкурсантку, но и всех зрителей в зале.

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«На данный момент чего бы ты хотела больше: выиграть эту корону, стать Мисс Украина-Вселенная или… выйти за меня замуж?» – спросил Рожден у Гали.

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Авг 2018 в 5:54 PDT

Обескураженная таким вопросом, участница романтического реалити позвала Холостяка-2018 на сцену, чтобы «ответить ему на ушко». Под громкие аплодисменты зрителей в зале Рожден и Галя обнимались и мило о чем-то шептались. Когда же у Гали спросили, какой бы она сделала выбор, девушка ответила «выйти замуж».

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Авг 2018 в 6:02 PDT

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Авг 2018 в 6:02 PDT

Ведущий мероприятия Александр Скичко предложил Рождену стать перед Галей на колено и подарить заветное кольцо. Но артист отказался, аргументировав тем, что это конкурсный вопрос, а не предложение руки и сердца. Такой ответ явно не понравился публике, о чем она не замедлила сообщить.

Напоминаем, в финале проекта «Холостяк»-8 Рожден выбрал Иванну Гончарук, о чем вскоре неоднократно жалел. В своих интервью певец говорил: «Нужно было выбрать Галю».

После финального выпуска пост-шоу «Как выйти замуж» Галя была замечена на концерте артиста в Праге. Однако ни Рожден, ни финалистка «Холостяк»-8 это событие не комментировали.

Неужели история Гали и Рождена таки закончится свадьбой? Следите за новостями на сайте STB.UA — будьте в курсе событий!