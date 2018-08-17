Рожден Анусі зробив Галі пропозицію

Рожден Анусі освідчився Галі! У своєму Instagram учасниця «Холостяк»-8 опублікувала відео з конкурсу «Міс Україна-Всесвіт»-2018, де Рожден на очах у всієї публіки пропонує їй зробити вибір — отримати корону найкрасивішої дівчини України чи вийти за нього заміж. Що відповіла Галя — дізнайтеся просто зараз!

Холостяк-2018 Рожден Анусі запропонував Галі вийти за нього заміж! Про це дівчина розповіла у своєму Instagram.

Ми вже писали про те, що Галя й Рожден зустрінуться на фіналі «Міс Україна-Всесвіт»-2018. Холостяк-2018 був одним із членів журі конкурсу краси.

Кожній учасниці потрібно було відповісти на інтелектуальне запитання від одного із суддів. Передбачувано, що Галя вибрала запитання від Рождена. Однак слова артиста здивували не лише конкурсантку, а й усіх глядачів у залі.

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«На цей момент чого б ти хотіла більше: виграти цю корону, стати Міс Україна-Всесвіт чи… вийти за мене заміж?» — запитав Рожден у Галі.

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Авг 2018 в 5:54 PDT

Збентежена таким питанням, учасниця романтичного реаліті покликала Холостяка-2018 на сцену, щоб «відповісти йому на вушко». Під гучні оплески глядачів у залі Рожден і Галя обіймалися й мило про щось шепотілися. Коли ж у Галі запитали, який би вона зробила вибір, дівчина відповіла «вийти заміж».

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Авг 2018 в 6:02 PDT

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Авг 2018 в 6:02 PDT

Ведучий заходу Олександр Скічко запропонував Рождену стати перед Галею на коліно й подарувати омріяну каблучку. Але артист відмовився, аргументувавши тим, що це конкурсне запитання, а не пропозиція руки та серця. Така відповідь явно не сподобалася публіці, про що вона не забарилася повідомити.

Нагадуємо, у фіналі проекту «Холостяк»-8 Рожден вибрав Іванну Гончарук, про що незабаром неодноразово шкодував. У своїх інтерв’ю співак говорив: «Потрібно було вибрати Галю».

Після фінального випуску пост-шоу «Як вийти заміж» Галя була помічена на концерті артиста у Празі. Однак ні Рожден, ні фіналістка «Холостяк»-8 цю подію не коментували.

Невже історія Галі та Рождена таки закінчиться весіллям? Слідкуйте за новинами на сайті STB.UA — будьте в курсі подій!