Ми вже розповідали, кого вибрав Рожден Анусі в фіналі проекту «Холостяк»-8. Для багатьох глядачів рішення холостяка стало несподіванкою, адже у нього розвивалася романтична історія з Галею. Але через півроку після шоу фанати творчості Рождена помітили фіналістку проекту на концерті артиста у Празі. Невже Галя й Рожден разом?

Нещодавно у Холостяка-8, виконавця, саунд-продюсера Рождена Анусі відбувся концерт в одному з найкращих клубів Праги. Артист записав відео для Instagram, у якому запрошує шанувальниць подивитися його вечірній виступ.

Однак дуже скоро з’ясувалося, що на празькому концерті Рождена була присутня Галя. Кілька дівчат зробили спільні фото з фіналісткою «Холостяк»-8, про що поквапилися розповісти у своїх акаунтах.

Публикация от Veronika Yakymenko (@veronika.yakimenko.97) 17 Июн 2018 в 2:01 PDT

Сама Галя виклала відео з видами міста, яке вона зняла дорогою до клубу.

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Июн 2018 в 1:22 PDT

Фанати Рождена Анусі постять різні фото з концерту, при цьому адресуючи Галі та холостяку одне й те ж запитання: невже вони разом?

Самі Галя й Рожден не відповідають на коментарі та ніяк не коментують подію.

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