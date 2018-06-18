Ми вже розповідали, кого вибрав Рожден Анусі в фіналі проекту «Холостяк»-8. Для багатьох глядачів рішення холостяка стало несподіванкою, адже у нього розвивалася романтична історія з Галею. Але через півроку після шоу фанати творчості Рождена помітили фіналістку проекту на концерті артиста у Празі. Невже Галя й Рожден разом?
Нещодавно у Холостяка-8, виконавця, саунд-продюсера Рождена Анусі відбувся концерт в одному з найкращих клубів Праги. Артист записав відео для Instagram, у якому запрошує шанувальниць подивитися його вечірній виступ.
Однак дуже скоро з’ясувалося, що на празькому концерті Рождена була присутня Галя. Кілька дівчат зробили спільні фото з фіналісткою «Холостяк»-8, про що поквапилися розповісти у своїх акаунтах.
Сама Галя виклала відео з видами міста, яке вона зняла дорогою до клубу.
Фанати Рождена Анусі постять різні фото з концерту, при цьому адресуючи Галі та холостяку одне й те ж запитання: невже вони разом?
Вот это новость!!!! Галя с Рожденом в Праге на его концерте! Они вместе😍😍😍😍 чому все так?😂Ураааааа Публикация от Rozhden FAN (@anusirozhden)
Самі Галя й Рожден не відповідають на коментарі та ніяк не коментують подію.
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