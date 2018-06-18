Мы уже рассказывали, кого выбрал Рожден Ануси в финале проекта «Холостяк»-8. Для многих зрителей решение холостяка стало неожиданностью, ведь у него развивалась романтическая история с Галей. Но спустя полгода после шоу фанаты творчества Рождена заметили финалистку проекта на концерте артиста в Праге. Неужели Галя и Рожден вместе?

Недавно у Холостяка-8, исполнителя, саунд-продюсера Рождена Ануси состоялся концерт в одном из лучших клубов Праги. Артист записал видео для Instagram, в котором приглашает поклонниц посмотреть его вечернее выступление.

Однако очень скоро выяснилось, что на пражском концерте Рождена присутствовала Галя. Несколько девушек сделали совместные фото с финалисткой «Холостяк»-8, о чем поспешили рассказать в своих аккаунтах.

Публикация от Veronika Yakymenko (@veronika.yakimenko.97) 17 Июн 2018 в 2:01 PDT

Сама Галя выложила видео с видами города, которое она сняла по пути в клуб.

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Июн 2018 в 1:22 PDT

Фанаты Рождена Ануси постят различные фото с концерта, при этом адресуя Гале и холостяку один и тот же вопрос: неужели они вместе?

Сами Галя и Рожден не отвечают на комментарии и никак не комментируют событие.

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