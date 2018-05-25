В финале шоу «Холостяк»-8 Рожден Ануси попрощался с Галей. Победительницей 8 сезона проекта стала Иванка из Луцка.

Смотреть онлайн Холостяк 2018. Финал. Выпуск 12 от 25.05.2018

Участница Галя родом из г. Самбор. Имеет три высших образования в сферах туризма, экономики и журналистики. У Гали нет идеала мужчины. На проект девушка пришла, чтобы встретить того, кто искренне полюбит ее.

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Многие поклонники шоу пророчили Гале победу. В голосовании, кто выиграет «Холостяк»-8, большинство зрителей отдали свои голоса именно за нее.

Прощание Рождена с Галей было очень тяжелым. Холостяк признался, что испытывает симпатию к девушке, но им будет сложно построить крепкие отношения. Рожден — артист, публичный человек. А Галя — очень ранимая, сентиментальная девушка, которой нужно много внимания и заботы.

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«Тебе нужно больше времени, чем я смогу дать», — аргументировал свое решение Рожден. Галя ничего не сказала на прощание. Она молча села в машину и захлопнула дверь.

А прямо сейчас вы увидите, каким было прощание Рождена Ануси с Галей! Смотрите онлайн Холостяк 8 сезон 12 выпуск от 25.05.2018!