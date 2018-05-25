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«Холостяк»-8: путь Гали на проекте

Телеканал СТБ

Участнице «Холостяк»-8 Гале многие зрители пророчили победу на проекте. С первой встречи между девушкой и холостяком возникла симпатия. Но в финале шоу Рожден Ануси сказал ей «нет». Каким был путь Гали на проекте «Холостяк» в 8 сезоне, расскажет наш материал.

Смотреть онлайн Холостяк 2018. Финал. Выпуск 12 от 25.05.2018

Галя Холостяк 8

Галя — уроженка города Самбор во Львовской области. Много времени посвятила обучению: в свои 24 девушка имеет три высших образования. Планирует создать собственную коллекцию купальников.

Галя никогда не создавала себе идеала мужчины. На проект пришла, чтобы встретить любовь.

Для первой встречи с холостяком Галя выбрала особенный наряд — свадебное платье. Однако она была не единственной участницей, которая приехала на вечеринку в таком образе. Холостяку стало интересно, почему девушки нарядились невестами. Вместе с Риммой они отправилась на первый тет-а-тет с Рожденом Ануси.

Симпатия между Галей и Рожденом возникла сразу. Но скромность и стеснительность девушки мешали сделать шаг навстречу холостяку.

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На третьей неделе проекта Рожден решил помочь Гале и вручил белую розу. Этот цветок дает право пойти на свидание вместо другой участницы в любой момент.

Девушка долго не могла решиться использовать цветок. Но все же пошла вместо Оли на групповое свидание. Рожден был приятно удивлен, что девушка проявила смелость и показала свое небезразличное отношение к нему. С этого момента у Гали началась череда романтических индивидуальных свиданий с Рожденом.

Пока остальные участницы проводили время на киевской вилле, холостяк устроил для Гали романтическое путешествие в Египет. Именно с ней у Рождена был первый поцелуй на проекте.

Однако мужчина не планировал уделять время только одной девушке. Когда в Португалии все отдыхали возле бассейна, Галя приревновала Рождена к другим участницам. По ее словам, таким поведением холостяк делает больно. Галя устроила Рождену истерику и даже угрожала самоубийством. Холостяк долго успокаивал девушку, а затем уложил спать.

Еще одна неприятная ситуация возникла на встрече с родителями Гали. Из-за переживаний, чтобы все прошло идеально, девушка начала конфликтовать с мамой. Рожден был разочарован поведением Гали. После знакомства он долго разговаривал с ней о семье и уважении к близким.

Во время знакомства с родителями холостяка выяснилось, что у Гали нет понимания, каким будет их совместное будущее. А это очень важно, ведь Рожден — артист, и очень много времени отдает работе. Это заставило холостяка о многом задуматься.

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На финальной церемонии Рожден сказал девушке «нет». По его словам, Галя требует очень много заботы и внимания. И если в рамках проекта он может давать ей это в избытке, то в реальной жизни все будет иначе.

«Тебе нужно больше времени, чем я смогу дать», — сказал холостяк на прощание. Галя молча ушла и, захлопнув дверь машины, уехала домой.

Давайте вспомним, каким было прощание Рождена Ануси с Галей! Смотрите онлайн Холостяк 8 сезон 12 выпуск от 25.05.2018!

Video: «Холостяк»-8: путь Гали на проекте

Галя - путь участницы на проекте Холостяк 8

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