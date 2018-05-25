«Холостяк»-8: шлях Галі на проекті

Учасниці «Холостяк»-8 Галі багато глядачів пророкували перемогу на проекті. З першої зустрічі між дівчиною та холостяком виникла симпатія. Але в фіналі шоу Рожден Анусі сказав їй «ні». Яким був шлях Галі на проекті «Холостяк» у 8 сезоні, розповість наш матеріал.

Дивитися онлайн Холостяк 2018. Фінал. Випуск 12 від 25.05.2018

Галя — уродженка міста Самбір на Львівщині. Багато часу присвятила навчанню: у свої 24 дівчина має три вищі освіти. Планує створити власну колекцію купальників.

Галя ніколи не створювала собі ідеалу чоловіка. На проект прийшла, щоб зустріти кохання.

Для першої зустрічі з холостяком Галя вибрала особливе вбрання — весільну сукню. Однак вона була не єдиною учасницею, яка приїхала на вечірку в такому образі. Холостяку стало цікаво, чому дівчата вбралися нареченими. Разом з Риммою вони вирушили на перший тет-а-тет з Рожденом Анусі.

Симпатія між Галею та Рожденом виникла одразу. Але скромність і сором’язливість дівчини заважали зробити крок назустріч холостяку.

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На третьому тижні проекту Рожден вирішив допомогти Галі та вручив білу троянду. Ця квітка дає право піти на побачення замість іншої учасниці в будь-який момент.

Дівчина довго не могла зважитися використати квітку. Але все ж пішла замість Олі на групове побачення. Рожден був приємно здивований, що дівчина проявила сміливість і показала своє небайдуже ставлення до нього. З цього моменту в Галі почалася низка романтичних індивідуальних побачень з Рожденом.

Поки інші учасниці проводили час на київській віллі, холостяк влаштував для Галі романтичну подорож до Єгипту. Саме з нею в Рождена був перший поцілунок на проекті.

Однак чоловік не планував приділяти час тільки одній дівчині. Коли в Португалії всі відпочивали біля басейну, Галя приревнувала Рождена до інших учасниць. За її словами, такою поведінкою холостяк робить боляче. Галя влаштувала Рождену істерику та навіть погрожувала самогубством. Холостяк довго заспокоював дівчину, а потім уклав спати.

Ще одна неприємна ситуація виникла на зустрічі з батьками Галі. Через хвилювання, щоб усе пройшло ідеально, дівчина почала конфліктувати з мамою. Рожден був розчарований поведінкою Галі. Після знайомства він довго розмовляв з нею про сім’ю та повагу до близьких.

Під час знайомства з батьками холостяка з’ясувалося, що в Галі немає розуміння, яким буде їхнє спільне майбутнє. А це дуже важливо, адже Рожден — артист, і дуже багато часу віддає роботі. Це змусило холостяка багато про що замислитися.

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На фінальній церемонії Рожден сказав дівчині «ні». За його словами, Галя вимагає дуже багато турботи й уваги. І якщо в рамках проекту він може давати їй це з надлишком, то в реальному житті усе буде інакше.

«Тобі потрібно більше часу, ніж я зможу дати», — сказав холостяк на прощання. Галя мовчки пішла й, грюкнувши дверцятами машини, поїхала додому.

Давайте згадаємо, яким було прощання Рождена Анусі з Галею! Дивіться онлайн Холостяк 8 сезон 12 випуск від 25.05.2018!