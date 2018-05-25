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Телеканал СТБ / Кого вибрав Рожден Анусі в фіналі проекту «Холостяк»-8

Кого вибрав Рожден Анусі в фіналі проекту «Холостяк»-8

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Хочете дізнатися, кого вибрав Рожден Анусі в фіналі проекту «Холостяк»-8? Тоді швидше читайте матеріал!

Дивитися онлайн Холостяк 2018. Фінал. Випуск 12 від 25.05.2018

Рожден Ануси Холостяк 8

Переможницею проекту «Холостяк»-8 стала Іванка. Дівчина підкорила Рождена своїми жіночністю, розумом і красою. «Мені здається, ти для мене, а я для тебе», — сказав він переможниці на церемонії фінального вибору.

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Іванні 21 рік, вона родом з міста Луцьк. За професією дівчина — перекладач польської мови. На проект учасниця прийшла з метою знайти цілеспрямованого, розумного, сильного, турботливого та сексуального чоловіка з почуттям гумору й бажанням мати дітей.

Холостяк 8

Нагадаємо, що фіналістками проекту стали учасниці Іванка й Галя. У обох дівчат із Рожденом Анусі була своя романтична історія, але все ж холостяк міг вибрати тільки одну з них. До речі, дивіться, як Рожден прощався з Галею в 8 сезоні проекту «Холостяк».

Чи залишився Рожден Анусі з переможницею проекту Іванкою після закінчення шоу, ви дізнаєтеся вже наступної п’ятниці, 01.06.2018, у фінальному пост-шоу «Як вийти заміж».

А просто зараз ви побачите, як холостяк повідомив Іванці, що вона стала переможницею шоу! Дивіться онлайн Холостяк 8 сезон 12 випуск від 25.05.2018!

Video: Кого вибрав Рожден Анусі в фіналі проекту «Холостяк»-8

Хто виграв Холостяк 8? Кого вибрав Рожден Анусі у фіналі проекту? Хто став переможницею шоу Холостяк 2018 в Україні

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