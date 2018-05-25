Переможниця «Холостяк»-8 Іванка: шлях на проекті

Іванка — переможниця «Холостяк»-8 в Україні — прийшла на проект, щоб знайти своє кохання та зробила це. Саме з нею Рожден Анусі хоче продовжувати стосунки. Яким був шлях Іванки на проекті «Холостяк»-8, читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн фінал Холостяка 8 — 12 випуск від 25.05.2018

Іванка родом з міста Луцьк. На даний момент студентка магістратури за спеціальністю «менеджер соціокультурної діяльності». Працює перекладачем польської мови.

На першій зустрічі дівчина хотіла підкорити холостяка. Під ноти саксофона Іванка ефектно вийшла з лімузина та запросила Рождена на повільний танець. Таке знайомство холостяк точно не міг забути. Іванка отримала заповітну троянду й пройшла далі.

Але після цього історія розвивалася прозаїчніше. Минуло три тижні, а Рожден так і не запросив дівчину на побачення. Іванка вирішила взяти ініціативу в свої руки й сама влаштувала зустріч із холостяком.

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Учасниця розпланувала побачення до дрібниць. Але виявилося, Рожден не любить сюрпризи. В результаті зустріч почалася з конфлікту. Коли в обох емоції вщухли, вони вирішили змінити атмосферу. Як сказала Іванка, «почалося нове побачення».

Наступна зустріч відбулася вже в Португалії. Тоді Рожден приготував випробування для Іванки, Насті й Анетті. Для кожної з них це побачення мало різні наслідки. Тоді ще майбутній переможниці воно допомогло розкрити себе й налагодити стосунки з холостяком.

Наступне побачення вже було індивідуальним. На березі океану Іванка й Рожден вперше поцілувалися. Дівчина була у нестямі від щастя! З кожним днем вона все більше закохувалася в холостяка.

Тим часом Рожден намагався подолати в собі протиріччя. З одного боку, йому дуже подобалася Іванка. Але стриманість і нещирість в поведінці дівчини заважали розгледіти її справжню. Це відштовхувало Рождена й змушувало сумніватися у власних почуттях.

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Знайомство з рідними Іванки розставило всі крапки над «і». Близькі дівчини допомогли Рождену розібратися з протиріччями, а доньці побажали «бути собою». Холостяк дав учасниці вибір — змінюватися та бути з ним, або прощатися. Вона вибрала перше.

Іванці вдалося розкритися. Останні зустрічі повністю змінили шлях розвитку їхніх стосунків.

На фінальній церемонії Рожден сказав дівчині: «Мені здається, ти для мене, а я для тебе». Потім надягнув каблучку та поцілував.

Чи залишився Рожден Анусі з переможницею проекту Іванкою після закінчення шоу, ви дізнаєтеся вже наступної п’ятниці, 01.06.2018, в фінальному пост-шоу «Як вийти заміж».

Давайте згадаємо шлях Іванки на проекті! Дивіться онлайн Холостяк 8 сезон 12 випуск від 25.05.2018!