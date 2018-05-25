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Телеканал СТБ / Победительница «Холостяк»-8 Иванка: путь на проекте

Победительница «Холостяк»-8 Иванка: путь на проекте

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Иванка — победительница «Холостяк»-8 в Украине — пришла на проект, чтобы найти свою любовь и сделала это. Именно с ней Рожден Ануси хочет продолжать отношения. Каким был путь Иванки на проекте «Холостяк»-8, читайте в материале.

Смотреть онлайн финал Холостяка 8  12 выпуск от 25.05.2018

Иванка Холостяк 8

Иванка родом из города Луцк. В данный момент студентка магистратуры по специальности «менеджер социокультурной деятельности». Работает переводчиком польского языка.

На первой встрече девушка желала покорить холостяка. Под ноты саксофона Иванка эффектно вышла из лимузина и пригласила Рождена на медленный танец. Такое знакомство холостяк точно не мог забыть. Иванка получила заветную розу и прошла дальше.

Но после этого история развивалась более прозаично. Прошло три недели, а Рожден так и не пригласил девушку на свидание. Иванка решила взять инициативу в свои руки и сама устроила встречу с холостяком.

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Участница распланировала свидание до мелочей. Но оказалось, Рожден не любит сюрпризы. В результате встреча началась с конфликта. Когда у обоих эмоции утихли, они решили сменить атмосферу. Как сказала Иванка, «началось новое свидание».

Следующая встреча состоялась уже в Португалии. Тогда Рожден приготовил испытание для Иванки, Насти и Анетти. Для каждой из них это свидание имело разные последствия. Тогда еще будущей победительнице оно помогло раскрыть себя и наладить отношения с холостяком.

Следующее свидание уже было индивидуальным. На берегу океана Иванка и Рожден впервые поцеловались. Девушка была вне себя от счастья! С каждым днем она все больше влюблялась в холостяка.

Тем временем Рожден пытался преодолеть в себе противоречия. С одной стороны, ему очень нравилась Иванка. Но сдержанность и наигранность в поведении девушки мешали разглядеть ее настоящую. Это отталкивало Рождена и заставляло сомневаться в собственных чувствах.

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Знакомство с родными Иванки расставило все точки над «і». Близкие девушки помогли Рождену разобраться с противоречиями, а дочке пожелали «быть собой». Холостяк предоставил участнице выбор — меняться и быть с ним, либо прощаться. Она выбрала первое.

Иванке удалось раскрыться. Последние встречи полностью изменили путь развития их отношений.

На финальной церемонии Рожден сказал девушке: «Мне кажется, ты для меня, а я для тебя». Затем надел кольцо и поцеловал.

Остался ли Рожден Ануси с победительницей проекта Иванкой после окончания шоу, вы узнаете уже в следующую пятницу, 01.06.2018, в финальном пост-шоу «Как выйти замуж».

Давайте вспомним путь Иванки на проекте! Смотрите онлайн Холостяк 8 сезон 12 выпуск от 25.05.2018!

Video: Победительница «Холостяк»-8 Иванка: путь на проекте

Переможниця Холостяк 8 сезону 2018 вже визначилася, нею стала Іванка. Дивіться, яким був шлях Іванки на проекті

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