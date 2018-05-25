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Телеканал СТБ / Холостяк Рожден Анусі попрощався з Галею

Холостяк Рожден Анусі попрощався з Галею

Телеканал СТБ

У фіналі шоу «Холостяк»-8 Рожден Анусі попрощався з Галею. Переможницею 8 сезону проекту стала Іванка з Луцька.

Дивитися онлайн Холостяк 2018. Фінал. Випуск 12 від 25.05.2018

Холостяк 8

Учасниця Галя родом із м. Самбір. Має три вищі освіти в галузях туризму, економіки та журналістики. У Галі немає ідеалу чоловіка. На проект дівчина прийшла, щоб зустріти того, хто щиро покохає її.

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Багато шанувальників шоу пророкували Галі перемогу. У голосуванні, хто виграє «Холостяк»-8, більшість глядачів віддали свої голоси саме за неї.

Прощання Рождена з Галею було дуже важким. Холостяк зізнався, що відчуває симпатію до дівчини, але їм буде складно побудувати міцні стосунки. Рожден — артист, публічна людина. А Галя — дуже ранима, сентиментальна дівчина, якій потрібно багато уваги й турботи.

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«Тобі потрібно більше часу, ніж я зможу дати», — аргументував своє рішення Рожден. Галя нічого не сказала на прощання. Вона мовчки сіла в машину, грюкнувши дверима.

А просто зараз ви побачите, яким було прощання Рождена Анусі з Галею! Дивіться онлайн Холостяк 8 сезон 12 випуск від 25.05.2018!

Video: Холостяк Рожден Анусі попрощався з Галею

Як Холостяк 2018 Рожден Анусі попрощався з Галею. Дивіться прощання Холостяка 8 з Галею

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