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Телеканал СТБ / Кого выбрал Рожден Ануси в финале проекта «Холостяк»-8

Кого выбрал Рожден Ануси в финале проекта «Холостяк»-8

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Хотите узнать, кого выбрал Рожден Ануси в финале проекта «Холостяк»-8? Тогда скорее читайте материал!

Смотреть онлайн Холостяк 2018. Финал. Выпуск 12 от 25.05.2018

Рожден Ануси Холостяк 8

Победительницей проекта «Холостяк»-8 стала Иванка. Девушка покорила Рождена своими женственностью, умом и красотой. «Мне кажется, ты для меня, а я для тебя», — сказал он победительнице на церемонии финального выбора.

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Иванне 21 год, она родом из города Луцк. По профессии девушка — переводчик польского языка. На проект участница пришла с целью найти целеустремленного, умного, сильного, заботливого и сексуального мужчину с чувством юмора и желанием иметь детей.

Холостяк 8

Напомним, что финалистками проекта стали участницы Иванка и Галя. У обеих девушек с Рожденом Ануси была своя романтическая история, но все же холостяк мог выбрать только одну из них. Кстати, смотрите, как Рожден прощался с Галей в 8 сезоне проекта «Холостяк».

Остался ли Рожден Ануси с победительницей проекта Иванкой после окончания шоу, вы узнаете уже в следующую пятницу, 01.06.2018, в финальном пост-шоу «Как выйти замуж».

А прямо сейчас вы увидите, как холостяк сообщил Иванке, что она стала победительницей шоу! Смотрите онлайн Холостяк 8 сезон 12 выпуск от 25.05.2018!

Video: Кого выбрал Рожден Ануси в финале проекта «Холостяк»-8

Кто выиграл Холостяк 8? Кого выбрал Рожден Ануси в в финале проекта? Кто стал победительницей шоу Холостяк 2018 в Украине

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