Учасниця «Холостяк»-6 Галя Присташ разом з іншими фіналістками конкурсу «Міс Україна-Всесвіт»–2018 побореться за титул найкрасивішої жінки країни. Нагадаємо, в списку учасниць також є ім’я переможниці «Холостяк»-6 Альони Лесик. Подейкують, одним із членів журі буде Холостяк-2018 Рожден Анусі. Про це, а також про свою участь у конкурсі Галя дала ексклюзивний коментар для сайту STB.UA.



Уже сьогодні, 14 серпня, стане відоме ім’я переможниці престижного конкурсу «Міс Україна-Всесвіт»–2018. Навколо цієї події завжди багато чуток, інтриг та скандалів. Наприклад, цього року начебто одним із членів журі буде Рожден Анусі. Саме з ним в однієї з фіналісток конкурсу — Галини Присташ — не склалися стосунки в романтичному реаліті «Холостяк».

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Ексклюзивно для сайту STB.UA Галя розповіла про те, що підштовхнуло її стати учасницею конкурсу і як до цього причетний Рожден Анусі.

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 7 Авг 2018 в 1:40 PDT

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash) 7 Авг 2018 в 4:51 PDT

«Після участі в проекті «Холостяк» я почала шукати, в яких конкурсах краси могла б взяти участь. На жаль, до багатьох із них через мій вік дорога була закрита. І тут випадково я побачила «Міс Україна-Всесвіт»–2018. Подала онлайн-анкету, пройшла кастинг. І ось буквально недавно дізналася, що я у фіналі, — згадує Галя. — Кожна з дівчат гідна корони. Я не шукаю собі тут конкуренток. Для мене конкурс — це радше суперництво із собою, можливість стати кращою. Щодня я ставлю собі певні цілі й маленькими кроками домагаюся їх реалізації. Це допомагає мені рости, розвиватися та вдосконалюватися. Стосовно Альони… Вона — гідна учасниця конкурсу. Тут кожна заслуговує на перемогу», — ділиться фіналістка.

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На питання про Рождена Галя відповіла так: «Чесно, я вперше чую, що Рожден увійде до складу журі. Однак на сцені ми все ж зустрінемося — він у списку запрошених зірок. Навіть якщо Рожден дійсно сидітиме в журі, то я чекаю від нього суб’єктивної оцінки. Ба більше, я впевнена, саме так він і зробить».

Хто ж стане переможницею конкурсу? І невже чутки про Рождена — правда? Слідкуйте за новинами на сайті STB.UA!

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