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Телеканал СТБ / Галя и Рожден встретятся на финале «Мисс Украина-Вселенная»–2018

Галя и Рожден встретятся на финале «Мисс Украина-Вселенная»–2018

Телеканал СТБ

Участница «Холостяк»-8 Галя Присташ вместе с другими финалистками конкурса «Мисс Украина-Вселенная»2018 поборется за титул самой красивой женщины страны. Напомним, в списке участниц также есть имя победительницы «Холостяк»-6 Алёны Лесык. По слухам, одним из членов жюри будет Холостяк-2018 Рожден Ануси. Об этом, а также о своем участии в конкурсе Галя дала эксклюзивный комментарий для сайта STB.UA.

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Уже сегодня, 14 августа, станет известно имя победительницы престижного конкурса «Мисс Украина-Вселенная»–2018. Вокруг этого события всегда много слухов, интриг и скандалов. Например, в этом году поговаривают, что одним из членов жюри будет Рожден Ануси. Именно с ним у одной из финалисток конкурса — Галины Присташ — не сложились отношения в романтическом реалити «Холостяк».

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Эксклюзивно для сайта STB.UA Галя рассказала о том, что подтолкнуло ее стать участницей конкурса и какое отношение к этому имеет Рожден Ануси.

«После участия в проекте «Холостяк» я начала искать, в каких конкурсах красоты могла бы принять участие. К сожалению, во многие из-за моего возраста дорога была закрыта. И тут случайно я увидела «Мисс Украина-Вселенная»–2018. Подала онлайн-анкету, прошла кастинг. И вот буквально недавно уже узнала, что я в финале, — вспоминает Галя. — Каждая из девочек достойна короны. Я не ищу себе здесь конкуренток. Для меня конкурс — это, скорее, соперничество с самой собой, возможность стать лучше. Каждый день я ставлю себе определенные цели и маленькими шагами добиваюсь их реализации. Это помогает мне расти, развиваться и совершенствоваться. Что касается Алёны… Она — достойная участница конкурса. Тут каждая заслуживает на победу», — делится финалистка.

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На вопрос о Рождене Галя ответила так: «Честно, я впервые слышу, что Рожден войдет в состав жюри. Однако на сцене мы все же встретимся — он в списке приглашенных звезд. Даже если Рожден действительно будет сидеть в жюри, то я жду от него субъективной оценки. Более того, я уверена, именно так он и сделает».

Кто же станет победительницей конкурса? И неужели слухи о Рождене — правда? Следите за новостями на сайте STB.UA!

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