Телеканал СТБ продолжает знакомить зрителей с неземным Холостяком. Главным героем романтического реалити «Холостяк»-10 стал 34-летний пилот, владелец лётной школы в США Макс Михайлюк. Больше о мужчине мечты всех женщин – читайте в материале.

Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. В 28 лет он достиг своей цели.

«Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них, – рассказывает Холостяк. – Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня».

В 2016 году Макс открыл в Майами летную школу Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. Для этого он дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

Сегодня за плечами Холостяка более 4000 летных часов и самая высокая лицензия транспортного пилота – ATPL. Он с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами Boeing 737, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах.

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Сейчас Макс живет на две страны – Америка и Украина. Он добился высот в карьере, о которой мечтал, и теперь хочет найти свою единственную, чтобы летать на крыльях любви.

Ради нее он готов показать высший пилотаж и даже достать звездочку с неба!

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Премьера десятого сезона романтического реалити «Холостяк» в эфире СТБ состоится 6 марта.

Ведущий – Григорий Решетник

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