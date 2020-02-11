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Неземной Холостяк: СТБ раскрыл главную интригу о новом герое

11.02.2020

Телеканал СТБ продолжает знакомить зрителей с неземным Холостяком. Главным героем романтического реалити «Холостяк»-10 стал 34-летний пилот, владелец лётной школы в США Макс Михайлюк. Больше о мужчине мечты всех женщин – читайте в материале.

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Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. В 28 лет он достиг своей цели.

«Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них, – рассказывает Холостяк.Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня».

В 2016 году Макс открыл в Майами летную школу Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. Для этого он дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

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Сегодня за плечами Холостяка более 4000 летных часов и самая высокая лицензия транспортного пилота – ATPL. Он с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами Boeing 737, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах.

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Сейчас Макс живет на две страны – Америка и Украина. Он добился высот в карьере, о которой мечтал, и теперь хочет найти свою единственную, чтобы летать на крыльях любви.

Ради нее он готов показать высший пилотаж и даже достать звездочку с неба!

Video: Неземной Холостяк: СТБ раскрыл главную интригу о новом герое

Холостяк 10: Макс Михайлюк - что известно о новом Холостяке 2020 года. Кто такой пилот Максим Михайлюк - новый герой шоу Холостяк 10 (Украина)

Премьера десятого сезона романтического реалити «Холостяк» в эфире СТБ состоится 6 марта. 

Ведущий – Григорий Решетник

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