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Макс Михайлюк: биография, карьера и все новости о Холостяке 10

12.02.2020

Макс Михайлюк — профессиональный авиатор, который отлетал более 4000 часов и имеет самую высокую лицензию транспортного пилота – ATPL. Мужчина достиг высот в карьере летчика, что являлось целью его жизни, и открыл летную школу в Майами. Биографию главного героя проекта «Холостяк»-10 Макса Михайлюка читайте в материале.

Холостяк 2020 макс пилот

Полное имя: Макс Михайлюк

Дата рождения: 24 октября 1985 г.

Деятельность: пилот

Семейное положение: не женат

Место проживания: Америка и Украина

Новому Холостяку 34 года. Мужчина последовательно и успешно строил карьеру, ведя динамичный образ жизни. С самого детства Макс мечтал связать свою жизнь с авиацией. Отец Холостяка — авиадиспетчер, а мать – водитель school bus. Макс не один ребенок в семье, у него есть младшая сестра, которой сейчас 26 лет. 

Цель посвятить свою жизнь авиации, меняя условия работы и повышая уровень ответственности, стимулировали Макса совершенствоваться в своем деле. Холостяк имеет сертификаты и лицензии разных уровней допусков и квалификации: 

  • ATPL
  • B737
  • CFI (Certified Flight Instructor)
  • CFII (Certified Flight Instructor Instrument)
  • MEI (Multi Engine Instructor)

холостяк 10 макс

Образование мужчина получил в лучшей авиационной школе Америки. А в возрасте 26-ти лет открыл собственную летную школу. Для этого Макс получил дополнительно лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США. 

Макс Михайлюк имеет более 4000 летных часов. Уверенно и профессионально управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами Boeing 737, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах. 

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