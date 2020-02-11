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Неземний Холостяк: СТБ розкрив головну інтригу про нового героя
Телеканал СТБ продовжує знайомити глядачів з неземним Холостяком. Головним героєм романтичного реаліті «Холостяк»-10 став 34-річний пілот, власник льотної школи в США Макс Михайлюк. Більше про чоловіка мрії – читайте в матеріалі.
Макс з дитинства мріяв стати пілотом. З юного віку багато працював, щоб здобути освіту в найкращій льотній школі Америки. У 28 років він досяг своєї мети.
«Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки і уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них, – розповідає Холостяк. – Можна сказати, що я здійснив і мрію батька, адже він завжди вірив у мене».
У 2016 році Макс відкрив в Майамі льотну школу Flymax, в якій навчаються майбутні пілоти. Для цього він додатково отримав ліцензію пілота-інструктора, а його школа пройшла перевірку і сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США.
Сьогодні за плечима Холостяка більше 4000 льотних годин і найвища ліцензія транспортного пілота – ATPL. Він з легкістю керує як невеликими літаками, так і великими авіалайнерами Boeing 737, навчає майбутніх пілотів і володіє майстерністю безпечної посадки навіть у складних гірських аеропортах.
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Зараз Макс живе на дві країни – Америка і Україна. Він досяг висот у кар’єрі, про яку мріяв, і тепер хоче знайти свою єдину, щоб літати на крилах кохання.
Заради неї він готовий показати вищий пілотаж і навіть дістати зірочку з неба!
Video: Неземний Холостяк: СТБ розкрив головну інтригу про нового герояХолостяк 10: Макс Михайлюк - що відомо про нового Холостяка 2020 року. Хто такий пілот Максим Михайлюк - новий герой шоу Холостяк 10 (Україна)
Прем’єра десятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» в ефірі СТБ відбудеться 6 березня.
Ведучий – Григорій Решетник