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Неземний Холостяк: СТБ розкрив головну інтригу про нового героя

11.02.2020

Телеканал СТБ продовжує знайомити глядачів з неземним Холостяком. Головним героєм романтичного реаліті «Холостяк»-10 став 34-річний пілот, власник льотної школи в США Макс Михайлюк. Більше про чоловіка мрії – читайте в матеріалі. 

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Макс з дитинства мріяв стати пілотом. З юного віку багато працював, щоб здобути освіту в найкращій льотній школі Америки. У 28 років він досяг своєї мети.

«Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки і уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них, – розповідає Холостяк. Можна сказати, що я здійснив і мрію батька, адже він завжди вірив у мене».

У 2016 році Макс відкрив в Майамі льотну школу Flymax, в якій навчаються майбутні пілоти. Для цього він додатково отримав ліцензію пілота-інструктора, а його школа пройшла перевірку і сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США.

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Сьогодні за плечима Холостяка більше 4000 льотних годин і найвища ліцензія транспортного пілота – ATPL. Він з легкістю керує як невеликими літаками, так і великими авіалайнерами Boeing 737, навчає майбутніх пілотів і володіє майстерністю безпечної посадки навіть у складних гірських аеропортах.

Більше на тему: Макс класний Холостяк: Григорій Решетник про 10 сезон реаліті

Зараз Макс живе на дві країни – Америка і Україна. Він досяг висот у кар’єрі, про яку мріяв, і тепер хоче знайти свою єдину, щоб літати на крилах кохання.

Заради неї він готовий показати вищий пілотаж і навіть дістати зірочку з неба!

Video: Неземний Холостяк: СТБ розкрив головну інтригу про нового героя

Холостяк 10: Макс Михайлюк - що відомо про нового Холостяка 2020 року. Хто такий пілот Максим Михайлюк - новий герой шоу Холостяк 10 (Україна)

Прем’єра десятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» в ефірі СТБ відбудеться 6 березня.

Ведучий – Григорій Решетник

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