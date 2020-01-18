Никита Добрынин и Даша Квиткова эксклюзивно о помолвке

Пара, которая встретила друг друга на проекте телеканала СТБ «Холостяк»-9, объявила о помолвке. Эксклюзивно для редакции STB.UA Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали, что чувствуют сейчас. А также, как появилась идея сделать предложение на Бали и подозревала ли Даша об этом? Интервью читайте в материале.

В первую очередь редакция STB.UA поздравляет вас!

Никита, когда ты понял, что настал тот самый момент и ты готов сделать Даше предложение?

Никита: Я бы сделал предложение и раньше. Но искал особенный момент, чтобы это событие запомнилось нам на всю жизнь. Скажу честно, что изначально было несколько идей. Но когда понял, что нас ждет поездка на Бали, решил сделать предложение здесь. Этот остров невероятно красивый, загадочный и отчасти мистический.

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Как проходила организация съемки, присутствие фотографов? Удалось ли сохранить все в тайне до конца? И вышло ли все так, как было задумано?

Никита: Все сложилось идеально. На территории виллы, где мы живем, нам предложили организовать фотосъемку. Это далеко в горах, где абсолютно нет людей. Я понял, что это идеальное место для предложения. Поэтому мне было легче завуалировать все происходящее на тот момент: приготовленный ужин, атмосфера.

Даша: Это было так забавно. Меня поставили спиной ко всему происходящему на несколько минут и запретили поворачиваться (смеется. — Прим. ред.).

Даша, подозревала ли ты, что Никита сделает тебе предложение на Бали? Какие эмоции переживала и переживаешь сейчас?

Даша: Я догадывалась, что это может произойти именно здесь. Но признаюсь, что за пару дней до предложения, эти мысли меня покинули. Я подумала, что, наверное, это случится не на Бали, а где-то в другом месте. Эмоции переживаю самые счастливые!

И главный вопрос, когда свадьба? Когда приступите к ее организации?

Никита: Мы хотим пока насладиться этим событием в нашей жизни. А после начнем уже планировать и думать, как организовать свадьбу. Пока принимаем поздравления от близких, друзей, знакомых и совсем незнакомых нам людей. Но мне уже прям сейчас начали писать различные агентства по организации свадеб (смеется. — Прим. ред.).

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