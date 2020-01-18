Нікіта Добринін і Даша Квіткова ексклюзивно про заручини

Пара, яка зустріла одне одного на проєкті телеканалу СТБ «Холостяк»-9, оголосила про заручини. Ексклюзивно для редакції STB.UA Нікіта Добринін і Даша Квіткова розповіли, що відчувають зараз. А також, як з’явилася ідея зробити пропозицію на Балі і чи підозрювала Даша про це? Інтерв’ю читайте в матеріалі.

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Нікіта, коли ти зрозумів, що настав той самий момент і ти готовий зробити Даші пропозицію?

Нікіта: Я б зробив пропозицію і раніше. Але шукав особливий момент, щоб ця подія запам’яталася нам на все життя. Скажу чесно, що спочатку було кілька ідей. Але коли зрозумів, що на нас чекає поїздка на Балі, вирішив зробити пропозицію тут. Цей острів неймовірно красивий, загадковий і частково містичний.

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Як проходила організація зйомки, присутність фотографів? Чи вдалося зберегти все в таємниці до кінця? І чи все вийшло так, як було задумано?

Нікіта: Все склалося ідеально. На території вілли, де ми живемо, нам запропонували організувати фотозйомку. Це далеко в горах, де абсолютно немає людей. Я зрозумів, що це ідеальне місце для пропозиції. Тому мені було легше завуалювати все, що відбувалося на той момент: приготована вечеря, атмосфера.

Даша: Це було так кумедно. Мене поставили спиною до всього того, що відбувалося, на кілька хвилин і заборонили розвертатися (сміється. — Прим. ред.).

Даша, чи підозрювала ти, що Нікіта зробить тобі пропозицію на Балі? Які емоції переживала і переживаєш зараз?

Даша: Я здогадувалася, що це може статися саме тут. Але зізнаюся, що за декілька днів до пропозиції, ці думки мене залишили. Я подумала, що, напевно, це станеться не на Балі, а десь в іншому місці. Емоції переживаю найщасливіші!

І головне питання, коли весілля? Коли візьметеся за організацію?

Нікіта: Ми хочемо поки насолодитися цією подією в нашому житті. А після почнемо вже планувати і думати, як організувати весілля. Поки приймаємо привітання від близьких, друзів, знайомих і зовсім незнайомих нам людей. Але мені вже просто зараз почали писати різні агентства з організації весіль (сміється. — Прим. ред.).

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