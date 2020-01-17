Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Від першої зустрічі і до заручин: історія Нікіти Добриніна і Даші Квіткової

17.01.2020

Нікіта Добринін зробив пропозицію Даші Квітковій — ця звістка облетіла всі новинні джерела. Головною особливістю цієї історії є місце зустрічі двох —  проєкт «Холостяк». Пропонуємо вам згадати, як же познайомилися майбутні молодята і який шлях передував заручинам Нікіти Добриніна і Даші Квіткової.

8 березня 2019 року на телеканалі СТБ відбулась прем’єра 9 сезону романтичного реаліті «Холостяк». Головним героєм став теле- і радіоведучий Нікіта Добринін, за серце якого приїхали боротися 25 дівчат.

Більше на тему: Створені одне для одного: Григорій Решетник про Нікіту і Дашу

Перша зустріч ексхолостяка і Даші відбулася на вечірці. Дівчина вийшла з лімузина в чорному блискучому піджаку і стрімко попрямувала назустріч чоловікові. В руках у неї була скретч-карта із завданнями, які пара згодом виконувала до самого фіналу. До речі, прописаними завданнями Даша поділилася у себе на сторінці в Instagram.

На першій вечірці парі не вдалося поспілкуватися, однак учасниця дуже сподобалася друзям Нікіти, які порадили звернути увагу на «милу і щиру дівчину». Стосунки пари розвивалися по-особливому. Незважаючи на те, що перше побачення з Дашею було груповим, саме там і відбувся перший поцілунок: «Хочу тебе цілувати, і пофіг на твою помаду».

Никита Добрынин и Даша

Після цієї зустрічі двоє завжди знаходили можливість усамітнитися. Навіть якщо це було групове побачення, чоловік охоче забирав Дашу. Знайомство з батьками також відбулося на проєкті «Холостяк». Вже тоді «пазл склався», про що пізніше написала дівчина. У фіналі Нікіта зробив свій головний вибір, освідчившись Даші в почуттях.

Після проєкту пара почала жити разом. Закохані взялися облаштовувати квартиру, обживати її та наповнювати.

День народження Даші двоє святкували в Парижі.

Часто пару можна було зустріти на різних світських заходах.

Незабаром дівчина почала організовувати свій фото-тур, в який збирала всіх охочих дівчат для красивих фотосесій в Європі. Пунктом призначення був Рим. Тому повернувшись з «відрядження», дівчина вдруге відправилася до столиці Італії, але вже з Нікітою. Тоді вона познайомила коханого з місцевими пам’ятками, показала найкращі ресторани і романтичні місця.

Напередодні Нового року 2020 пара розповіла в ексклюзивному інтерв’ю, що вирушає в січні на Балі. Саме на магічному острові Нікіта Добринін наважується на головну пропозицію цієї історії — пропозицію руки і серця.

«Тут починається наша подорож», — написав чоловік під знімком.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram  СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить