Нікіта Добринін зробив пропозицію Даші Квітковій — ця звістка облетіла всі новинні джерела. Головною особливістю цієї історії є місце зустрічі двох — проєкт «Холостяк». Пропонуємо вам згадати, як же познайомилися майбутні молодята і який шлях передував заручинам Нікіти Добриніна і Даші Квіткової.

8 березня 2019 року на телеканалі СТБ відбулась прем’єра 9 сезону романтичного реаліті «Холостяк». Головним героєм став теле- і радіоведучий Нікіта Добринін, за серце якого приїхали боротися 25 дівчат.

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Перша зустріч ексхолостяка і Даші відбулася на вечірці. Дівчина вийшла з лімузина в чорному блискучому піджаку і стрімко попрямувала назустріч чоловікові. В руках у неї була скретч-карта із завданнями, які пара згодом виконувала до самого фіналу. До речі, прописаними завданнями Даша поділилася у себе на сторінці в Instagram.

На першій вечірці парі не вдалося поспілкуватися, однак учасниця дуже сподобалася друзям Нікіти, які порадили звернути увагу на «милу і щиру дівчину». Стосунки пари розвивалися по-особливому. Незважаючи на те, що перше побачення з Дашею було груповим, саме там і відбувся перший поцілунок: «Хочу тебе цілувати, і пофіг на твою помаду».

Після цієї зустрічі двоє завжди знаходили можливість усамітнитися. Навіть якщо це було групове побачення, чоловік охоче забирав Дашу. Знайомство з батьками також відбулося на проєкті «Холостяк». Вже тоді «пазл склався», про що пізніше написала дівчина. У фіналі Нікіта зробив свій головний вибір, освідчившись Даші в почуттях.

Після проєкту пара почала жити разом. Закохані взялися облаштовувати квартиру, обживати її та наповнювати.

День народження Даші двоє святкували в Парижі.

Часто пару можна було зустріти на різних світських заходах.

Незабаром дівчина почала організовувати свій фото-тур, в який збирала всіх охочих дівчат для красивих фотосесій в Європі. Пунктом призначення був Рим. Тому повернувшись з «відрядження», дівчина вдруге відправилася до столиці Італії, але вже з Нікітою. Тоді вона познайомила коханого з місцевими пам’ятками, показала найкращі ресторани і романтичні місця.

Напередодні Нового року 2020 пара розповіла в ексклюзивному інтерв’ю, що вирушає в січні на Балі. Саме на магічному острові Нікіта Добринін наважується на головну пропозицію цієї історії — пропозицію руки і серця.

«Тут починається наша подорож», — написав чоловік під знімком.

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