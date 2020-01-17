Пропозиція року! Пара, яка склалася на проєкті «Холостяк» -9 – Нікіта Добринін і Даша Квіткова – одружуються. На магічному острові Балі теле- і радіоведучий освідчився своїй коханій. Детальніше читайте в матеріалі.

Вже більше року Нікіта і Даша- у відносинах. Після участі в реаліті, двоє вирішили жити разом. У фінальному випуску ток-шоу «Як вийти заміж» головний герой 9 сезону подарував дівчині ключі від квартири і повідомив, що щоранку хоче прокидатися разом.

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Пара не приховувала своїх романтичних почуттів, публікуючи в соціальних мережах ніжні знімки. У січні двоє полетіли відпочивати на острів Балі, де Нікіта зробив пропозицію Даші.

«Вона сказала« Так», – повідомив екс-холостяк.

Редакція сайту STB.UA вітає пару з Новим початком і бажає щасливого сімейного життя!

Посмотреть эту публикацию в Instagram I said “Yes”💍 Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova) 17 Янв 2020 в 3:20 PST

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