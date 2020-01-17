Она сказала «Да»: Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой
Предложение года! Пара, которая сложилась на проекте «Холостяк»-9 — Никита Добрынин и Даша Квиткова — женятся. На магическом острове Бали теле— и радиоведущий сделал предложение своей возлюбленной. Подробнее читайте в материале.
Уже больше года Никита и Даша состоят в отношениях. После участия в реалити, двое решили жить совместно. В финальном выпуске ток-шоу «как выйти замуж» главный герой 9 сезона подарил девушке ключи от квартиры и сообщил, что каждое утро хочет просыпаться вместе.
Больше по теме: Никита Добрынин и Даша Квиткова снялись в чувственном ролике на Бали
Пара не скрывала своих романтических чувств, публикуя в социальных сетях нежные снимки. В январе двое улетели отдыхать на остров Бали, где Никита сделал Даше предложение.
«Она сказала «Да», — сообщил экс-холостяк.
Редакция сайта STB.UA поздравляет пару с Новым началом и желает счастливой семейной жизни!
Посмотреть эту публикацию в Instagram