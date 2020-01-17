Предложение года! Пара, которая сложилась на проекте «Холостяк»-9 — Никита Добрынин и Даша Квиткова — женятся. На магическом острове Бали теле— и радиоведущий сделал предложение своей возлюбленной. Подробнее читайте в материале.

Уже больше года Никита и Даша состоят в отношениях. После участия в реалити, двое решили жить совместно. В финальном выпуске ток-шоу «как выйти замуж» главный герой 9 сезона подарил девушке ключи от квартиры и сообщил, что каждое утро хочет просыпаться вместе.

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Пара не скрывала своих романтических чувств, публикуя в социальных сетях нежные снимки. В январе двое улетели отдыхать на остров Бали, где Никита сделал Даше предложение.

«Она сказала «Да», — сообщил экс-холостяк.

Редакция сайта STB.UA поздравляет пару с Новым началом и желает счастливой семейной жизни!

Посмотреть эту публикацию в Instagram I said “Yes”💍 Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova) 17 Янв 2020 в 3:20 PST

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