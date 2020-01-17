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От первой встречи и до помолвки: история Никиты Добрынина и Даши Квитковой

17.01.2020

Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой — это известие облетело все новостные источники. Главной особенностью этой истории является место встречи двоих — проект «Холостяк». Предлагаем вам вспомнить, как же познакомились будущие молодожены и какой путь предшествовал помолвке Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

8 марта 2019 года на телеканале СТБ состоялась премьера 9 сезона романтического реалити «Холостяк». Главным героем стал теле- и радиоведущий Никита Добрынин, за сердце которого прибыли бороться 25 девушек. 

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Первая встреча экс-холостяка и Даши состоялась на вечеринке. Девушка вышла из лимузина в черном блестящем пиджаке и стремительно направилась навстречу мужчине. В руках у нее была скретч-карта с заданиями, которые пара впоследствии выполняла до самого финала. Кстати, прописанными заданиями Даша поделилась у себя на странице в Instagram.

На первой вечеринке паре не удалось пообщаться, однако участница очень понравилась друзьям Никиты, которые посоветовали обратить внимание на «милую и искреннюю девушку».  Отношения пары развивались по-особенному. Несмотря на то, что первое свидание с Дашей было групповым, именно там и состоялся первый поцелуй: «Хочу тебя целовать, и пофиг на твою помаду».

Никита Добрынин и Даша

После этой встречи двое всегда находили возможность уединиться. Даже если это было групповое свидание, мужчина охотно уводил Дашу. Знакомство с родителями также произошло на проекте «Холостяк». Уже тогда «пазл сложился», о чем позже написала девушка. В финале Никита сделал свой главный выбор, признавшись Даше в чувствах.

После проекта пара начала жить вместе. Влюбленные взялись обустраивать квартиру, обживать ее и наполнять. 

День рождения Даши двое праздновали в Париже.

Часто пару можно было встретить на различных светских мероприятиях. 

Вскоре девушка начала организовывать свой фото-тур, в который собирала всех желающих девушек для красивых фотосессий в Европе. Пунктом назначения был Рим. Поэтому вернувшись с «командировки», девушка второй раз отправилась в столицу Италии, но уже с Никитой. Тогда она познакомила любимого с местными достопримечательностями, показала лучшие рестораны и романтические места.

Накануне Нового года 2020 пара рассказала в эксклюзивном интервью, что отправляется в январе на Бали. На магическом острове Никита Добрынин решается на главное предложение этой истории — предложение руки и сердца.

«Здесь начинается наше путешествие», — написал мужчина под снимком.     

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