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Євробачення-2021: які країни виступлять у другому півфіналі

20.05.2021

Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 1822 травня. Ми підготували список країн учасниць другого півфіналу, який відбудеться вже 20 травня. Подробиці в матеріалі.

У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:

  1. Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
  2. Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
  3. Чехія: Benny Cristo – «omaga»
  4. Греція: Stefania – «Last Dance»
  5. Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
  6. Польща: RAFAŁ – «The Ride»
  7. Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
  8. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  9. Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
  10. Грузія: Tornike Kipiani – «You»
  11. Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
  12. Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
  13. Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
  14. Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
  15. Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
  16. Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
  17. Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»

Трансляція Євробачення традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший 20 і 22 травня о 22:00, а також онлайн-трансляція на сайті stb.ua. Коментатором буде Сергій Притула.

Більше на тему: На диджитал-сторінках СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим

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