Евровидение-2021: какие страны выступят во втором полуфинале
20.05.2021
Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах 18–22 мая. Мы подготовили список стран – участниц второго полуфинала, который состоится уже 20 мая. Подробности – в материале.
Во втором полуфинале выступят 17 участников в таком порядке:
- Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
- Эстония: Uku Suviste – «The Lucky One»
- Чехия: Benny Cristo – «omaga»
- Греция: Stefania – «Last Dance»
- Австрия: Vincent Bueno – «Amen»
- Польша: RAFAŁ – «The Ride»
- Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
- Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Сербия: Hurricane – «Loco Loco»
- Грузия: Tornike Kipiani – «You»
- Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»
- Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
- Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
- Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»
- Латвия: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
- Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
- Дания: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
Трансляция Евровидения традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UA :Перший 20 и 22 мая в 22:00, а также онлайн-трансляция – на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.
Больше по теме: На диджитал-страницах СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение с Владимиром Бирюковым
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