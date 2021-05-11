Євробачення-2021: які країни виступлять у другому півфіналі
11.05.2021
Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18–22 травня. Ми підготували список країн – учасниць другого півфіналу, який відбудеться вже 20 травня. Подробиці – в матеріалі.
У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:
- Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
- Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
- Чехія: Benny Cristo – «omaga»
- Греція: Stefania – «Last Dance»
- Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
- Польща: RAFAŁ – «The Ride»
- Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
- Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
- Грузія: Tornike Kipiani – «You»
- Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
- Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
- Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
- Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
- Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
- Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
- Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться в Нідерландах. Виступи артистів пройдуть у два півфінали, Україна виступить у першому. Трансляція Євробачення традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.
Більше на тему: На диджитал-сторінках СТБ стартував спецпроєкт про конкурс Євробачення з Володимиром Бірюковим
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