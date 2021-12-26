«Таємниці ДНК»-4 выпуск 18: как сложились жизни героев проекта?

В последнем ― 18 выпуске 4 сезона «Таємниць ДНК» в студии собрались герои самых громких историй за весь проект. За два с половиной года команде удалось воссоединить 44 семьи из 10 стран мира, найти биологических родителей более сотни детей, провести ряд сложных экспертиз и дать ход уже давно закрытым уголовным делам. Как же изменились жизни героев после генетической экспертизы? Неужели команде удалось напасть на след биологической семьи мецената Андрея Савчука? И как сложилась судьба 8-летнего Дениски из Павлограда? Об этих и других историях читайте далее.

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Поиск родной крови, доказательство или опровержение отцовства, подмена в роддоме, борьба за наследство, генетическая болезнь, национальная принадлежность и даже эксгумация ― обращения зрителей за два с половиной года были очень разными. Но у всех участников была одна цель ― с помощью генетической экспертизы узнать истину.

Самой первой участницей проекта «Таємниці ДНК» стала Богдана из Винницкой области. С помощью генетического теста она хотела доказать бывшему парню Александру, что дочь Лилия от него. Тест ДНК подтвердил это, но во время съемок стало ясно, что рядом с матерью ребенку находиться опасно. Тогда Александр с родителями говорил, что приложит все усилия, чтобы забрать дочь. В студии проекта герои первого выпуска рассказали, что горе-мать Богдану лишили родительских прав и Лиля сейчас живет с ними. Родители Александра ― Дмитрий и Людмила ― признались, что уже не представляют свою жизнь без девочки. Богдана же за последние полтора года только два раза навещала дочь.

Но история Лили не была единичной. За время существования «Таємниць ДНК» нередко прямо в студии открывались шокирующие подробности насилия над детьми. История 8-летнего Дениски из Павлограда до сих пор вызывает бурю эмоций. В студии он с сестрой признался в страшном насилии со стороны отчима. После выпуска проект посодействовал открытию уголовного дела и размещению семьи в реабилитационном центре для жертв домашнего насилия. Вот уже целый год Дениска находится в безопасности.

Иногда в редакцию пишут и сами дети. Так, в прошлом году на проект попало письмо от шестерых детей со Львовщины, адресованное Святому Николаю. Малыши просили доказать родство с отцом, чтобы вернуться в родную Битлю. Эта история так впечатлила певца Александра Варцабу, что он решил познакомиться с детьми. В студии мужчина признался, что стал для них Святым Николаем в этом году. Александр поехал во Львовскую область и подарил деткам подарки.

Певец и сам был участником проекта. Он рассказал, что после выпуска полностью изменил жизнь и стал детским психологом. Александр поделился, что видит свое призвание в их защите. Сейчас он работает в детском саду.

За время существования проекта были и герои, которым тест ДНК дал толчок к дальнейшим расследованиям. Так, героиня 4 сезона Людмила захотела узнать свою национальную принадлежность. Проект провел сложную экспертизу и определил, что у женщины, кроме украинских, присутствуют и армянские корни.

«Таємниці ДНК» кардинально изменили жизнь одной из героинь. Речь идет об участнице реалити «Від пацанки до панянки» Карине Завише. Благодаря проекту она нашла родного брата, стала на другой путь и даже успела… выйти замуж. В реабилитационном центре по лечению алкогольной зависимости Карина встретила своего избранника Сергея и обрела с ним счастье. Девушка изменилась до неузнаваемости и оказалось, что пара уже… ждет ребенка.

Следующие три истории, как и в случае с Кариной, объединило обещание. Судьбы призерки соревнований по тхэквондо Альбины из Днепра, Никиты из Кропивницкого и Сергея с Киевщины потрясли всю Украину. В студии у них произошло воссоединение с родителями, и они говорили, что будут поддерживать связь. Воплотились ли обещания в жизнь?

Никита рассказал, что после того, как отец признал его, поддерживает связь с ним и рад общению. Сергей же, когда нашел сына, постоянно созванивается с ним. Познакомился мужчина и со своей родной матерью. Их встреча была очень эмоциональной. А вот Альбина призналась, что всего несколько раз виделась с биологической матерью.

Профессиональная спортсменка Надежда также после встречи с матерью не поддерживает общение. Женщина, как и на программе, не идет с ней на контакт. Тем не менее, Надежда общается с Татьяной, родство с которой не подтвердилось в студии. Они стали настоящими подругами.

А еще один герой до сих пор ждет результата теста ДНК. 42-летний меценат Андрей Савчук нашел четверых вероятных матерей, но все они оказались не родными.

За этот год журналистам удалось установить еще нескольких возможных претенденток. Проект провел целых 15 экспертиз, но все они не дали положительного результата.

Тем не менее, Андрей не ушел из проекта ни с чем. Его очень тронула история 15-летнего Дениски. Андрей поддерживает парня и навещает его в интернате. Кроме того, мужчина признался, что хочет… усыновить Дениса.

Как отреагировал на это сам парень? Каких еще результатов добился проект за время своего существования? И что еще рассказали герои?

Смотрите в полном финальном выпуске 4 сезона проекта «Таємниці ДНК».

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