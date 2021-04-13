Проект «Таємниці ДНК» снял продолжение истории, которая вызвала ажиотаж у телезрителей: с помощью программы 52-летний Сергей Кожухар нашел родного сына, которого не видел тридцать лет. Теперь он хочет найти свою биологическую семью. Удалось ли ему это? И как помогла команда проекта? Больше об 11 выпуске «Таємниці ДНК»-3 — читайте в материале.

Сергей Кожухар с Киевщины – герой одного из прошлых выпусков проекта. Тридцать лет ему мешали быть счастливым угрызения совести – мужчина подозревал, что бросил своего родного сына Славу. Решение уйти из семьи ему помогла принять приемная мать, которая до смерти управляла его жизнью и личными отношениями. Женщина даже подделала медицинскую экспертизу, на основе которой суд вынес решение, что Слава Сергею не родной сын, и освободил мужчину от алиментов. Но услышав в студии «Таємниці ДНК» точный результат теста ДНК, подтверждающий родство, Сергей искренне покаялся перед первой женой и взрослым сыном Славой за свое предательство. И наконец-то познакомился и обнялся со своим первым ребенком.

Спустя время Сергей вновь обратился за помощью в редакцию программы. Теперь уже с просьбой найти его биологическую семью. Он хочет узнать, есть ли у него братья или сестры, жива ли его мама. Когда-то давно приемная мать сообщила ему, что его биологическая мама умерла при родах.

Трудности в поисках были и из-за отсутствия любых документов про усыновление. Единственная зацепка Сергея – заметка с именем и адресом роддома, которую он нашел в семейном альбоме. На кусочке бумаги написано, что родился мужчина 1 апреля 1969 года в городе Херсон, район ХБК. А мама родом из Каховки Херсонской области.

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К счастью, после выхода первой программы в редакцию начали обращаться люди, которые знают мать Сергея или самого Сергея. На горячую линию позвонила женщина, которая вспомнила соседку по имени Людмила. Внешне они с Сергеем очень похожи. Команда отправилась в Чаплинку, чтобы лично пообщаться с женщиной. Та рассказала, что у нее аж 4 детей, которых она воспитывала одна. Журналисты связались со старшим сыном Виталием, который может быть братом Сергея.

Виталий поделился воспоминаниями о трудном детстве. Каждый день был настоящим испытанием на выживание. Мама бросала его с братьями и сестрами на несколько месяцев без еды. Вела разгульный образ жизни. Вскоре дети попали в интернат. А вот младшая сестра Виталия думает иначе. Она любит маму и считает ее в любом случае хорошей. Наталья приехала в студию, где призналась, что их может разыскивать старший брат. Ведь все знали, что их у мамы было больше.

В студию также приехала старшая сестра Оксана, которая помнит больше всех. У них был старший брат Сережа, от которого мама старалась всячески избавиться. Даже душила его подушкой. А все из-за того, что этого захотел ее новый любовник.

Чтобы наконец узнать, является ли Сергей родным братом Виталия, Натальи и Оксаны, ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с генетическим тестом. Вероятность родства составила 99,9%.

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