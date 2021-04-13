Проєкт «Таємниці ДНК» зняв продовження історії, яка викликала ажіотаж у телеглядачів: за допомогою програми 52-річний Сергій Кожухар знайшов рідного сина, якого не бачив тридцять років. Тепер він хоче знайти свою біологічну сім’ю. Чи вдалося йому це реалізувати? І як допомогла команда проєкту? Більше про 11 випуск «Таємниці ДНК»-3 — читайте в матеріалі.

Сергій Кожухар з Київщини — герой одного з минулих випусків проєкту. Тридцять років йому заважали бути щасливим докори сумління — чоловік підозрював, що покинув свого рідного сина Славу. Рішення піти з сім’ї йому допомогла ухвалити прийомна мати, яка до смерті керувала його життям і особистими стосунками. Жінка навіть підробила медичну експертизу, на основі якої суд ухвалив рішення, що Слава Сергію не рідний син, і звільнив чоловіка від аліментів. Та почувши в студії «Таємниці ДНК» точний результат тесту ДНК, що підтверджував спорідненість, Сергій щиро покаявся перед першою дружиною і дорослим сином Славою за свою зраду. І нарешті познайомився і обійнявся зі своєю першою дитиною.

Через деякий час Сергій знову звернувся по допомогу до редакції програми. Тепер уже з проханням знайти його біологічну сім’ю. Він хоче дізнатися, чи є в нього брати або сестри, чи жива його мама. Колись давно прийомна мати повідомила йому, що його біологічна мама померла під час пологів.

Труднощі в пошуках були й через відсутність будь-яких документів про усиновлення. Єдина зачіпка Сергія — замітка з ім’ям та адресою пологового будинку, яку він знайшов у сімейному альбомі. На клаптику паперу було написано, що народився чоловік 1 квітня 1969 року в місті Херсон, район ХБК. А мама родом з Каховки Херсонської області.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-3: історія 10 випуску про заплутаний трикутник

На щастя, після виходу першої програми до редакції почали звертатися люди, які знають матір Сергія або його самого. На гарячу лінію зателефонувала жінка, яка згадала сусідку на ім’я Людмила. Зовні вони з Сергієм дуже схожі. Команда вирушила в Чаплинку, щоб особисто поспілкуватися з жінкою. Та розповіла, що в неї аж 4 дітей, яких вона виховувала сама. Журналісти зв’язалися зі старшим сином Віталієм, який міг бути братом Сергія.

Віталій поділився спогадами про важке дитинство. Кожен день був справжнім випробуванням на виживання. Мама кидала його з братами й сестрами на кілька місяців без їжі. Вела розгульний спосіб життя. Незабаром діти потрапили в інтернат. А ось молодша сестра Віталія гадає інакше. Вона любить маму і вважає її хорошою. Наталя приїхала в студію, де зізналася, що їх може розшукувати старший брат. Адже всі знали, що їх у мами було більше.

У студію також приїхала старша сестра Оксана, яка пам’ятає більше за всіх. У них був старший брат Сергій, від якого мама намагалася всіляко позбутися. Навіть душила його подушкою. А все через те, що цього захотів її новий коханець.

Щоб нарешті дізнатися, чи є Сергій рідним братом Віталія, Наталії та Оксани, ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт з генетичним тестом. Імовірність спорідненості склала 99,9%.

Video: «Таємниці ДНК»-3 випуск 11: пошуки братів і сестер Сергія Що вдалося встановити команді проекту Таємниці ДНК і які результати показав тест ДНК у 11 випуску 3 сезону Таємниці ДНК від 13.04.2021 - читайте в матеріалі

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ