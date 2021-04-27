История 13 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-3 тронула сердца всех зрителей и экспертов студии. В редакцию проекта пришло письмо от 15-летнего Дениса с Кировоградщины. Мальчик просил найти родного отца, чтобы избавиться от одиночества. Больше — читайте в нашем материале о 13 выпуске программы «Таємниці ДНК»-3 от 27.04.2021.

Сейчас Денис живет в интернате, увлекается шахматами, компьютерными играми и чтением. Но так было не всегда. В своем детстве он настрадался от избиений отчимом. Это длилось несколько лет, пока родная мать не сдала мальчика в интернат, чтобы тот не мешал ей строить отношения с новым возлюбленным. Такой поступок горе-мамы шокировал работников соцслужбы. За все годы она всего лишь два раза навестила сына, а вскоре и вовсе перестала ему звонить.

Сотрудники интерната вспоминают, каким Денис попал к ним: в побоях и синяках, в 12 лет он не умел писать, читать и даже мыться. Но сейчас все иначе. Денис умеет читать и постоянно берет в руки новые произведения. А также писать. Поэтому написал письмо в редакцию программы «Таємниці ДНК» с просьбой отыскать его родного отца. Он хочет вновь быть любимым и избавиться от одиночества.

В студию приехал вероятный отец Дениса — Роман. Три года назад работники соцслужб и интерната разыскали его с помощью свидетельства о рождении Дениса. И подали заявление в суд на взыскание алиментов. Но мужчина уверяет, что не является родней парню. 16 лет назад он лишь пожалел беременную Денисом Катю и записал ребенка на себя. Роман считает, что Денис — родной сын его одноклассника Виктора. Более того, он сейчас старается спасти свой брак. Ведь жена ссорится с ним, думая, что Роман обманывал ее все 15 лет.

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Но когда поставили вопрос ребром, Романт таки отметил, что может быть отцом Дениса. Больше никаких признаний не последовало.

Команда «Таємниці ДНК» разыскала второго возможного отца ― Виктора. Он подтвердил, что с Катей встречался, но тоже не считает себя отцом Дениса. Она ему изменила, поэтому Виктор уверен, что ребенок не от него.

В студии появилась горе-мать. Однако она никак не пролила свет на ситуацию. Женщина до последнего утверждала, что не помнит ничего, даже день рождения Дениса.

Пришло время открыть конверты с результатами теста ДНК. И Роман, и Виктор прошли генетическую экспертизу. Вероятность того, что Роман ― отец Дениса, составила 0%. А вот вероятность отцовства Виктора ― 99,9%.

Впервые в истории проекта родные отреклись от найденного родственника. Мать Виктора сразу сказала, что не будет забирать внука. Сам Виктор также отметил, что не готов видеться с Денисом. Поэтому команда проекта была категорически против встречи отца с сыном, ведь это могло травмировать парня. Однако после выпуска Роман (который не является отцом мальчика) и его жена так прониклись историей, что стали общаться и навещать Дениса.

Video: «Таємниці ДНК»-3 выпуск 13: 15-летний Денис в поисках родного отца и его побеге от одиночества Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 13 выпуске 3 сезона Таємниці ДНК от 27.04.2021 — читайте в материале

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