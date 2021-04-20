Дария и Александр воспитывают троих детей. Женщина счастлива, ведь это ее новые отношения, которые совершенно противоположны предыдущим. Новый возлюбленный берется за любую работу, чтобы обеспечить детей. В то же время она жалуется, что бывший муж и отец старшего ребенка не дает покоя семье, ведь не признает свое отцовство. Все точки над «і» расставили в 12 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-3.

В студию проекта «Таємниці ДНК» приехала Дария. Она жалуется, что бывший муж Сергей не признает дочь Вику с ее появления на свет. Все 5 лет он утверждает, что бывшая ее нагуляла. Однако сама женщина уверяет, что была верной женой. Поэтому все слухи, распространяющиеся по селу, она намерена прекратить и жить дальше душа в душу с новым мужчиной.

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Сам Сергей говорит, что за ангельским лицом Даши кроется коварная предательница. Вика не похожа на него, и он не собирается выплачивать алименты. Более того, подозревает Дарью в изменах с его братом. В студии он предоставил неопровержимые аргументы. Мол, Дарья сама захотела расстаться и ушла к другому мужчине, будучи беременной. Так же она ушла и от второго мужа, когда забеременела во второй раз.

Команда проекта связалась со вторым мужем Дарьи. Его тоже зовут Сергей, но он так же сомневается в том, что является отцом второго ребенка ― Марка. Но ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатом генетического теста, который подтвердил его отцовство на 99,9%.

Более того, удалось связаться с третьим бывшим Даши — Андреем. Мужчина является вероятным отцом маленькой дочери Софии. Чтобы это окончательно выяснить, открыли конверт с результатом теста ДНК. Вероятность отцовства составила 99,9%.

Наконец пришло время открыть последний конверт. Первый муж Сергей таки является отцом 5-летней Виктории. Вероятность отцовства составила 99,9%.

Сейчас Даша снова беременна ― уже от четвертого мужа ― и находится на третьем месяце.

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