Дарія та Олександр виховують трьох дітей. Жінка щаслива, адже це її нові стосунки, зовсім протилежні попереднім. Новий коханий береться за будь-яку роботу, щоб забезпечити дітей. Водночас вона жаліється, що колишній чоловік і батько старшої дитини не дає спокою родині, адже не визнає свого батьківства. Усі крапки над «і» розставили у 12 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3.

До студії проєкту «Таємниці ДНК» приїхала Дарія. Вона жаліється, що колишній чоловік Сергій не визнає доньки Віки з самої її появи на світ. Усі 5 років він стверджує, що колишня її нагуляла. Проте сама жінка запевняє, що була вірною дружиною. Тож усі чутки, що ширяться селом, вона прагне припинити і жити й надалі душа в душу з новим чоловіком.

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Сам Сергій каже, що за янгольським обличчям Даші криється підступна зрадниця. Віка не схожа на нього, тож він не збирається виплачувати аліменти. Ба більше, підозрює Дарію у зрадах з його братом. У студії він представив беззаперечні аргументи. Мовляв, жінка сама захотіла розлучитися і пішла до іншого чоловіка, будучи вагітною. Так само, як згодом пішла і від другого чоловіка, коли завагітніла вдруге.

Команда проєкту зв’язалася з другим чоловіком Дарії. Його також звати Сергій, але він так само сумнівається, що є батьком другої дитини ― Марка. Проте ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт з результатом генетичного тесту, який засвідчив батьківство Сергія на 99,9%.

Ба більше, вдалося зв’язатися з третім колишнім Даші ― Андрієм. Чоловік є ймовірним батьком найменшої донечки Софії. Щоб це остаточно з’ясувати, відкрили конверт з результатом тесту ДНК. Імовірність батьківства склала 99,9%.

Тож настав час відкрити останній конверт. Перший чоловік, Сергій, таки є батьком 5-річної Вікторії. Імовірність батьківства склала 99,9%.

Наразі Даша знову вагітна ― вже від четвертого чоловіка ― і перебуває на третьому місяці.

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