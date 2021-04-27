«Таємниці ДНК»-3 випуск 13: 15-річний Денис у пошуках рідного батька і його втечі від самотності

Історія 13 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 зачепила серця всіх глядачів і експертів студії. До редакції проєкту надійшов лист від 15-річного Дениса з Кіровоградщини. Хлопчик просив знайти рідного батька, щоб позбавитися від самотності. Більше — читайте в нашому матеріалі про 13 випуск програми «Таємниці ДНК»-3 від 27.04.2021.

Зараз Денис живе в інтернаті, захоплюється шахами, комп’ютерними іграми і читанням. Але так було не завжди. У своєму дитинстві він настраждався від побиття вітчимом. Це тривало кілька років, поки рідна мати не здала хлопця в інтернат, щоб той не заважав їй будувати стосунки з новим коханим. Такий учинок горе-матері шокував працівників соцслужби. За всі роки вона всього лише двічі навідала сина, а незабаром і зовсім перестала йому телефонувати.

Співробітники інтернату згадують, яким Денис потрапив до них: у побоях і синцях, у 12 років він не вмів писати, читати і навіть митися. Проте зараз усе інакше. Денис уміє читати і постійно бере в руки нові твори. А також писати. Тому написав листа до редакції програми «Таємниці ДНК» з проханням відшукати його рідного батька. Він прагне, щоб його хтось любив, і більше не хоче бути самотнім.

У студію приїхав імовірний батько Дениса — Роман. Три роки тому працівники соцслужб та інтернату розшукали його за допомогою свідоцтва про народження Дениса. І подали заяву до суду на стягнення аліментів. Проте чоловік запевняє, що не є ріднею хлопцеві. 16 років тому він лише пожалів вагітну Денисом Катю і записав дитину на себе. Роман вважає, що Денис — рідний син його однокласника Віктора. Ба більше, він зараз намагається врятувати свій шлюб. Адже дружина свариться з ним, думаючи, що Роман обманював її всі 15 років.

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-3 випуск 12: три дитини від трьох різних чоловіків

Однак коли поставили питання руба, Рома таки погодився, що може бути батьком Дениса. Більше жодних зізнань не було.

Команда «Таємниць ДНК» розшукала другого можливого батька ― Віктора. Він підтвердив, що з Катею зустрічався, але теж не вважає себе батьком Дениса. Вона йому зрадила, тому Віктор упевнений, що дитина не від нього.

У студії з’явилася горе-мати. Однак вона ніяк не пролила світло на ситуацію. Жінка до останнього стверджувала, що не пам’ятає нічого, навіть дня народження Дениса.

Настав час відкрити конверти з результатами тесту ДНК. І Роман, і Віктор пройшли генетичну експертизу. Імовірність того, що Роман ― батько Дениса, склала 0%. А от імовірність батьківства Віктора — 99,9%.

Уперше в історії проєкту рідні відреклися від знайденого родича. Мати Віктора відразу сказала, що не забиратиме онука. Сам Віктор також зазначив, що не готовий бачитися з Денисом. Тому команда проєкту була категорично проти зустрічі батька з сином, адже це могла травмувати дитину. Однак після випуску Роман (який не є батьком хлопця) і його дружина так перейнялися історією, що стали спілкуватися і навідувати Дениса.



Video: «Таємниці ДНК»-3 випуск 13: 15-річний Денис у пошуках рідного батька і його втечі від самотності Що вдалося встановити команді проекту Таємниці ДНК і які результати показав тест ДНК у 13 випуску 3 сезону Таємниці ДНК від 27.04.2021 - читайте в матеріалі

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.