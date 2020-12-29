Шестеро детей мечтают об экспертизе ДНК, чтобы доказать родному отцу Михаилу, что они ему родные. Еще недавно у них было все: дом, родители, двор. Но однажды отца будто подменили и он начал выгонять их с мамой из дома. Справедливость и результаты генетических тестов установили в 23 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2.

Дети приехали в студию, где рассказали, что однажды им с мамой пришлось спешно собрать вещи и переехать за тысячу километров от дома. Но каждый из детей мечтает доказать отцу, что они родные, а мама ему не изменяла. А вот сам Михаил утверждает, что он старательно пытался сохранить семью, но ему не удалось из-за постоянных измен жены.

Мужчина со слезами на глазах рассказал, что, когда находился на заработках, его жена имела отношения с другими. Эту новость он воспринял довольно сложно, несколько месяцев был в глубокой депрессии. Ссоры начались два года назад из-за соседа Олега. Тот разносил слухи об отношениях с Марией. Более того, женщина убегала к двоюродному брату Михаила — Василию. Поэтому команда проекта отыскала обоих мужчин, которые клялись, что не имели отношений с Марией.

Но другую сторону осветила мать Марии. Женщина рассказала, что причины разлюбить Михаила были. Тот постоянно ревновал и даже угрожал. Сама Мария в студии сообщила, что никогда не изменяла мужу. Более того, однажды она клялась на Библии, что не имеет других мужчин. Чтобы доказать, будто своими глазами видел измену, Михаил прошел полиграф. Однако, отвечая на вопросы, стал утверждать совершенно другое. Поэтому обвинения — не более, чем плод его воображения.

Чтобы расставить все точки над «і», ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверты с результатами тестов ДНК. Вероятность того, что Михаил является родным отцом всех шести детей, составила 99,9%!

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