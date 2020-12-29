Шестеро дітлахів мріють про експертизу ДНК, щоб довести рідному батькові Михайлу, що вони йому рідні. Ще донедавна у них було все: дім, батьки, подвір’я. Та одного дня батька наче підмінили і він почав виганяти їх із мамою з хати. Справедливість і результати генетичних тестів встановили у 23 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2.

Діти приїхали до студії, де розповіли, що одного дня їм з мамою довелося поспіхом зібрати речі і переїхати за тисячу кілометрів від дому. Та кожен з них мріє довести батькові, що вони рідні, а мама йому не зраджувала. А от сам Михайло стверджує, що він старанно намагався зберегти сім’ю, але йому не вдалося через постійні зради дружини.

Чоловік зі сльозами на очах розповів, що, коли був на заробітках, його дружина мала стосунки з іншими. Цю новину він сприйняв досить важко, кілька місяців був у глибокій депресії. Сварки почалися два роки тому через сусіда Олега. Той розносив чутки про стосунки с Марією. Ба більше, жінка тікала до двоюрідного брата Михайла — Василя. Тож команда проєкту знайшла обох чоловіків, та вони присягалися, що не мали стосунків з Марією.

Проте іншу сторону висвітлила мати Марії. Жінка розповіла, що причини розлюбити Михайла були. Той постійно ревнував і навіть погрожував. Сама Марія в студії повідомила, що ніколи не зраджувала Михайлу. Ба більше, одного разу вона клялася на Біблії, що не має інших чоловіків. Щоб довести, буцімто на власні очі бачив зраду, чоловік пройшов поліграф. Проте під час надання відповіді почав стверджувати інше. Тож звинувачення — не більше, ніж плід його уяви.

Щоб розставити всі крапки над «і», ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверти з результатами тестів ДНК. Імовірність того, що Михайло є рідним батьком усіх шести дітей, склала 99,9%!

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