«Таємниці ДНК»-2 21 выпуск: Удалось ли найти родных Андрея?

На прошлой неделе зрители услышали трогательную историю более чем 20-летних поисков родных Андреем. Мужчина всю свою жизнь ищет биологических родителей, но все бесполезно. Поэтому обратился за помощью на проект «Таємниці ДНК».

В студии история Андрея продолжилась знакомством с Михаилом Степановичем Мостовым — вероятным отцом мужчины. Команда проекта решила подойти к поискам с другой стороны, пытаясь найти отца. Журналисты вышли на двух мужчин, которые подходили по возрасту и месту работы.

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Первый Михаил не стал отрицать, что может быть отцом, ведь вел активную жизнь в молодости. Поэтому какая-то из женщин могла скрыть факт рождения сына. Чтобы выяснить это, провели генетическую экспертизу. Результат теста ДНК составил 0%.

Семья второго (умершего) Михаила Мостового приехала в студию. Его сестра и дочери рассказали, что мужчина всегда находился в центре внимания, изменял первой жене, а в итоге ушел из семьи, бросив детей. Поэтому может быть такое, что после каких-то случайных отношений женщина скрыла беременность.

Но результат теста ДНК показал, что вероятность родства семьи с Андреем составляет 0%.

Поэтому команда продолжила поиски. Выяснилось, что у одной Марии Мостовой была соседка — Любовь. Но после родов женщина переехала. Возможно, соседка родила под фамилией Мостовой, чтобы скрыть свое материнство?

Команда проекта вышла на вероятную мать. Сейчас женщина живет за границей. Имеет сына. И он приехал в студию. Мужчина невероятно похож на Андрея.

Так что все точки над «і» мог расставить тест ДНК. Ведущая Татьяна Высоцкая открыла аж 7 конвертов с результатами, которые показали, что ни одна из Марий не является матерью Андрея.

А последний тест между вероятным братом и Андреем доказал, что вероятность их родства также 0%. Это впервые, когда команда проекта искала по всей Украине и Европе, но не смогла найти родного человека гостя студии. Однако история не заканчивается, и вероятно, что мы еще встретимся с Андреем на программе, куда приедут и его родственники.

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