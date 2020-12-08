«Таємниці ДНК» 20 выпуск: Поиски по всему миру матери Андрея

Масштабное детективное расследование, 9 месяцев поисков, 7 тестов ДНК. Все ради того, чтобы 40-летний Андрей нашел родного человека. Мужчина дважды сирота, ведь приемные родители умерли, а биологические — отказались. Однако с каждым годом желание обнять родного человека все больше.

23 лет собственного расследования, и Андрей поставил на уши почти всю Украину. Ему удалось узнать, как зовут его биологическую мать. Мария родила двух близнецов, одного забрала, а Андрея бросила. Мужчина нашел аж 4 женщин, имеющих такие же имя и фамилию, сыновей, однако ни одна не признается, что она причастна к этой истории.

В студии проекта «Таємниці ДНК» мужчина рассказал о своем детстве. Приемные родители усыновили его в достаточно зрелом возрасте. Когда ему было 16, мать умерла, а отца из-за боли утраты разбил паралич тела, и вскоре его тоже не стало. Сейчас Андрей ежедневно молится за семью, благодарит за детство и воспитание. Однако желание найти биологических родителей не оставляло его. Поэтому уже на протяжении 23 лет он ищет родных.

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Жизненные испытания отразились на здоровье Андрея. Парень потерял зрение из-за смерти родителей. Возродиться духовно он смог в церкви, где снова стал видеть. Тогда Андрей понял, что монастырь помог ему и следует идти дальше. Цель — собственная семья, поиски биологических родителей.

Став на путь бизнеса и благотворительности, Андрей встретил и любимую женщину. Сейчас они воспитывают 4 детей. И каждый надеется, что Андрей найдет родню.

Команда проекта «Таємниці ДНК» нашла всех 4-х Марий Мостовых, к которым когда-то приезжал Андрей. Все женщины отрицали, что когда-либо отказывались от детей. Поэтому точки над «і» мог расставить только генетический тест.

Кроме этого, команда провела собственные поиски и выяснила интересные факты. Женщину, которая родила Андрея, зовут не Мария, а Любовь Мостовая. Во время поисков журналисты нашли соседку, которая рожала вместе с его матерью.

Шокирующие подробности и результаты теста ДНК — не пропустите на следующей неделе!

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