«Таємниці ДНК» 20 випуск: Пошуки по всьому світу матері Андрія

Наймасштабніше детективне розслідування, 9 місяців пошуків, 7 тестів ДНК. Усе заради того, щоб 40-річний Андрій віднайшов рідну людину. Чоловік двічі сирота, адже названі батьки померли, а біологічні — відмовилися. Проте з кожним роком бажання обійняти рідну людину тільки сильнішає.

За 23 роки власного розслідування Андрій поставив на вуха майже всю Україну. Йому вдалося дізнатися, як звати його біологічну матір. Марія народила двох близнюків, одного забрала, а Андрія покинула. Тож чоловік знайшов аж 4 жінки, які мають таке саме ім’я та прізвище, синів, проте жодна не зізнається, що вона причетна до цієї історії.

У студії проєкту «Таємниці ДНК» чоловік розповів про своє дитинство. Прийомні батьки всиновили його в досить зрілому віці. Коли йому було 16, названа мати померла, а батька через біль втрати розбив параліч тіла, і невдовзі його також не стало. Зараз Андрій щодня молиться за родину, дякуює за дитинство і виховання. Проте бажання знайти біологічних батьків не полишило його. Тож уже впродовж 23 років Андрій шукає рідних.

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Життєві випробування позначились на здоров’ї Андрія. Хлопець втратив зір через смерть батьків. Та відродитися духовно він зміг у церкві, де знову почав бачити. Тоді чоловік зрозумів, що монастир допоміг йому і варто йти далі. Мета — власна сім’я і пошуки біологічної родини.

Ставши на шлях бізнесу і благодійності, Андрій зустрів кохану жінку. Зараз вони виховують 4 дітей. І кожен сподівається, що Андрій знайде рідню.

Команда проєкту «Таємниці ДНК» відшукала всіх чотирьох Марій Мостових, до яких колись приїздив Андрій. Усі жінки заперечували, що колись відмовились від дітей. Тож крапки над «і» міг розставити лише генетичний тест.

Окрім цього, команда здійснила власні пошуки і з’ясувала цікаві факти. Жінку, яка народила Андрія, звати не Марія, а Любов Мостова. Під час пошуків команда вийшла на сусідку, яка народжувала разом з його матір’ю.

Приголомшливі подробиці та результати тесту ДНК — не пропустіть наступного тижня!

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