«Таємниці ДНК»-2 випуск 19: Що приховувала мати 8 дітей?

Мати 3-річного Гриші живе у постійному страху, адже він має хворе серце. Хлопчик може померти будь-якої миті, якщо йому не зроблять операцію. Проте коштів на неї немає. Тож героїня нового випуску звернулася по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК», щоб встановити, хто є біологічним батьком її сина, який зможе допомогти у зборі коштів на термінову операцію. Більше — в матеріалі про 19 випуск програми «Таємниці ДНК»-2.

Галина має 8 дітей, проте з батьком жодного з них стосунки не склалися. Тож наразі вона не зацікавлена в особистому житті, а має на меті лише порятунок Гриця. У студії багатодітна мати розповіла, що ймовірний батько хлопчика Богдан категорично відмовляється визнавати батьківство. Чоловік на 28 років старший за неї, у шлюбі двоє не були, проте у стосунках народили трьох дітей. А сам Богдан вважає, що від нього лише двоє, а Гришу Галина нагуляла.

У житті жінки Богдан був третім чоловіком, від якого вона народила дітей. От тільки він ставився до Галини найгірше: бив її, піднімав руку на дітей, ґвалтував і змушував вступати в статеві зносини. Після розставання аліменти чоловік не виплачує, а батьківства не визнає.

Проте всі уявлення про цю історію спробував перевернути Андрій, кум Богдана. У студії проєкту «Таємниці ДНК» він розповів, що Галина неодноразово втікала з дому на кілька діб. Жінка пояснила, що тікала від тирана Богдана, залишаючи йому дітей. Тож наразі двоє доньок живуть у батька. Богдан повертати їх не збирається.

Ба більше, з’ясувалося, що з Галиною живе лише три дитини. Двох старших забрала соціальна служба. Сам Богдан прийшов до студії, де повідомив, що Галина йому зраджувала. А одного дня навіть покинула йому всіх дітей і зникла. А от щодо побиття, то чоловік зауважив, що жодного разу не чіпав жінки й пальцем.

Журналісти поспілкувалися з дівчатами, які живуть з Богданом. Діти зізналися, що люблять батька, він їх годує, дбає про них, і з татом вони щасливі. Соціальна служба проти повернення дівчат до матері, адже умови для проживання в неї жахливі. Тож стало зрозуміло, що Галина має інші наміри.

Чоловіки зауважили, що головна мета жінки — це гроші і соціальне забезпечення. Жодного коханця вона не любила, а мала на меті лише дбати про себе. Уже давно Галя має коханця Ростислава, який час від часу навідується до неї. До речі, зараз Галя знову вагітна від нього.

Щоб розставити всі крапки над «і», Тетяна Висоцька відкрила конверт з результатом тесту ДНК. Імовірність того, що Богдан є біологічним батьком 3-річного Гриші, становить 99,9%.

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