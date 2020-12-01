«Таємниці ДНК»-2 выпуск 19: Что скрывала мать 8 детей?

Мать 3-летнего Гриши живет в постоянном страхе, ведь у него больное сердце. Мальчик может умереть в любой момент, если ему не сделают операцию. Однако средств на нее нет. Поэтому героиня нового выпуска обратилась за помощью на проект «Таємниці ДНК», чтобы установить, кто является биологическим отцом ее сына, который сможет помочь в сборе средств на срочную операцию. Больше — в материале о 19 выпуске программы «Таємниці ДНК».

Галина имеет 8 детей, однако с отцом ни одного из них отношения не сложились. Поэтому пока она не заинтересована в личной жизни, а имеет цель только спасти Гришу. В студии многодетная мать рассказала, что вероятный отец мальчика Богдан категорически отказывается признавать отцовство. Мужчина на 28 лет старше нее, в браке двое не были, однако в отношениях родили троих детей. А сам бывший считает, что от него только двое, а Гришу Галина нагуляла.

В жизни женщины Богдан был третьим мужчиной, от которого она родила детей. Вот только он относился к Галине хуже всего: бил ее, поднимал руку на детей, насиловал и заставлял вступать в половые отношения. После расставания алименты он не выплачивает, а отцовство не признает.

Однако все представления об этой истории попытался перевернуть Андрей, кум Богдана. В студии проекта «Таємниці ДНК» он рассказал, что Галина неоднократно убегала из дома на несколько суток. Женщина объяснила, что бежала от тирана Богдана, оставляя ему детей. Поэтому пока двое дочерей живут у отца. Богдан возвращать их не собирается.

Более того, выяснилось, что с Галиной живет только три ребенка. Двух старших забрала социальная служба. Сам Богдан пришел в студию, где сообщил, что Галина ему изменяла. А однажды даже оставила ему всех детей и исчезла. А что касается избиения, отметил, что ни разу не трогал женщину даже пальцем.

Журналисты пообщались с девочками, которые живут с Богданом. Дети признались, что любят отца, он их кормит, заботится о них, и с папой они счастливы. Социальная служба против возвращения девочек к матери, ведь условия для проживания у нее ужасные. Поэтому стало понятно, что Галина имеет иные намерения.

Мужчины отметили, что главная цель женщины — это деньги и социальное обеспечение. Ни одного любовника она не любила, а имела цель исключительно заботиться о себе. Уже давно у Гали есть любовник Ростислав, который время от времени наведывается к ней. Кстати, сейчас Галя снова беременна от него.

Чтобы расставить все точки над «і», Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатом теста ДНК. Вероятность того, что Богдан является биологическим отцом 3-летнего Гриши, составляет 99,9%.

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