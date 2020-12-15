Минулого тижня глядачі почули зворушливу історію Андрієвих більш як 20-річних пошуків рідних. Чоловік усе своє життя шукає біологічних батьків, проте марно. Тож звернувся по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК».

У студії проєкту історія Андрія продовжилася знайомством з Михайлом Степановичем Мостовим — імовірним батьком чоловіка. Команда проєкту вирішила підійти до пошуків з іншого боку, намагаючись знайти батька. Журналісти вийшли на двох чоловіків, які підходили за віком і місцем роботи.

Перший Михайло не став заперечувати, що може бути батьком, адже мав активну молодість. Тож котрась із жінок могла приховати факт народження сина. Аби з’ясувати це, провели генетичну експертизу. Результат тесту ДНК склав 0%

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Родина другого (померлого) Михайла Мостового приїхала до студії. Його сестра і доньки розповіли, що чоловік завжди був у центрі уваги, зраджував першій дружині, а згодом пішов із сім’ї, покинувши дітей. Тож може бути таке, що після випадкових стосунків якась жінка приховала вагітність.

Та результат тесту ДНК показав, що ймовірність їхнього рідства з Андрієм становить 0%.

Команда продовжила пошуки. З’ясувалося, що в однієї Марії Мостової була сусідка — Любов. Проте жінка, народивши, переїхала. Можливо, ця сусідка народила під прізвищем Мостової, аби приховати своє материнство?

Команда проєкту вийшла на ймовірну матір. Наразі жінка живе за кордоном. Має сина. І він приїхав до студії. Чоловік неймовірно схожий на Андрія.

Усі крапки над «і» міг розставити лише тест ДНК. Ведуча Тетяна Висоцька відкрила аж 7 конвертів із результатами, які показали, що жодна з Марій не є матір’ю Андрія.

А останній тест між імовірним братом та Андрієм довів, що ймовірність їхнього рідства також 0%. Це вперше, коли команда проєкту шукала по всій Україні та Європі і не змогла знайти рідну людину гостя студії. Проте історія не закінчується, і ймовірно, що ми ще зустрінемося з Андрієм на програмі, куди завітають і його родичі.

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