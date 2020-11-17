Героиня нового выпуска Альбина всю жизнь испытывала душевную боль из-за ужасного отношения матери. И все стало понятно, когда девушка узнала, что она приемная. Альбина стремилась найти биологическую семью или хотя бы кого-то из родных. Она никогда не знала материнской ласки, а всю любовь получила от бабушки. Нашла ли команда проекта «Таємниці ДНК» мать девушки? Узнайте больше в материале о 17 выпуске.

В студии Альбина рассказала, что о своей судьбе узнала от соседей. В годовалом возрасте ее удочерила приемная семья. Но приемная мать относилась к ней плохо. Могла побить руки за некрасивый почерк или посадить в ванну с очень горячей водой. Кроме того, женщина выпивала. Однажды в алкогольном опьянении прокалывала иглой уши Альбине.

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Поэтому когда мать умерла, девушка подумала: «Уф, наконец, мои муки и пытки закончились». Впоследствии Альбина узнала, что она приемная. Ходили слухи, что биологической матерью является молодая студентка, которой мать запретила забирать младенца. Поэтому она была вынуждена его оставить.

Команда сделала тест ДНК приемной бабушке Альбины, чтобы убедиться, что девушка таки не родная им. Результат в 0% доказал это. Поэтому осталась единственная зацепка — дата рождения девочки. Оказалось, что ни одна мать в тот день не отказалась от младенца. Однако команда предположила, что дату могли изменить намеренно. Поэтому подняли архивы родов за ближайшие дни. Выяснилось, есть женщина по имени Юлия, рожавшая довольно молодой, которая от ребенка отказалась. Об этом рассказали соседки по палатам, которых удалось разыскать.

Журналисты нашли Юлию и пообщалась с ней. Она уверяла, что скрывать ей нечего, поэтому дала образцы для теста ДНК. Вот только интервью Юля дала столь эмоциональное и в слезах, что журналисты заподозрили ее в сокрытии фактов.

Юлия с матерью приехали в студию, где рассказали, что их точно никто не может разыскивать. Возможно, родственники отца Юли, ведь тот бросил семью много лет назад. Однако версии о тайных родах ни одна не назвала. Пока ведущая не спросила в лоб. Юлия вспомнила роддом, однако сразу отметила, что не желает говорить о прошлом. Мол, она забеременела от неизвестного мужчины, родила в 17 лет и намеревалась отказываться. Поэтому, чтобы выяснить истину, Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатами теста ДНК. Вероятность того, что Альбина является дочерью Юлии, — 99,9%.

Причиной отказа от ребенка стало насилие, которое Юлия пыталась все эти годы вычеркнуть из памяти. После выпуска мать и дочь общаются каждый день. Альбина побывала в гостях у мамы и познакомилась с братом и сестрой.

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